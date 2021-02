Kullamäe: üks raskemaid kohtumisi, mida olen iial mänginud

Eesti meeste korvpallikoondis kaotas EM-valikkohtumisel Põhja-Makedooniale tulemusega 84:86, ent see oli piisav, et tagada rahvuskoondisele koht finaalturniiril. Kristian Kullamäe sõnul oli tegemist tema karjääri ühe raskeima mänguga.

"See oli kõige hullumeelsem mäng, mida olen iial mänginud. Kuigi kaotasime, olen väga õnnelik oma meeskonna üle, et suutsime kvalifitseeruda finaalturniirile. See on meie jaoks suur asi," rääkis Kullamäe pressikonverentsil.

"See oli meie hetk näitamaks, et meie riigis on talenti. Meil on väga palju potentsiaali, millega töötada ja avanemine on vaid aja küsimus. Olen optimistlik ja usun, et järgmisel aastal suudame EM-il samuti vägevaid esitusi teha," jätkas Kullamäe.

"Mäng oli raske. Ehk üks raskemaid, mida seni mänginud olen. Oleme noor meeskond ja meil jääb rasketel hetkedel kogemusest puudu. Usun, et meil on väga hea meeskonnasisene keemia nii hotellis, riietusruumis ja kogu "mullis". Jäime turniiri ajal ühtseks meeskonnaks ja meil polnud indiviide," lisas Kullamäe, lisades, et kohtumine oli närviline, kuna teati, mis on kaalul. "Raske oli valmistuda selleks kohtumiseks, aga vähemalt oli tulemus positiivne. Tulla Venemaale ja teada, mis on kaalul.. see oli üks kõige keerulisemaid mänge ja turniire, mis on olnud. Olen väga õnnelik võistkonna üle, et suutsime siit ära minna sellega, mille eesmärgiks panime, kui kogunesime. Väga hea meel on kõigi üle ja ootame juba järgmisi mänge!"