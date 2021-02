Sokk: mõnes mõttes on noorus meeskonna eelis, mõnes mõttes miinus

"Ma isegi selle esituse peale pole nii väga mõelnud. Natuke jääb kripeldama, et selle viimase mängu kaotasime, aga üleüldiselt on hea meel, et Eesti on jälle EM-il ja noored mehed saavad kindlasti järgmisel aastal väga suure kogemuse võrra rikkamaks," rääkis 32-aastane Sokk intervjuus ERR-ile.

"Ma ütleks, et võib-olla on selle meeskonna eelis noorus. Mõnes mõttes on see eelis, mõnes mõttes on see hetkel miinus, aga selleks ongi poolteist aastat veel aega, et kogemusi ja oskusi koguda," jätkas Sokk. "See põlvkond, mis on praegu, on kindlasti suurema potentsiaaliga, mis viimased põlvkonnad olid, sest nüüd on tihemini noored erinevatest vanustest pildile saanud. Mingil hetkel tekkis väga suur auk, kus ei tulnud väga palju mängijaid peale, kes võiks koondise tasemel mängida ja sestap tase kannataski. Praegu on palju mehi, kes ei saanud seekord tulla ja ikka suutsime minimaalse tulemuse ära tuua ehk jõudsime EM-finaalturniirile."

Sokk, kes mängib klubikorvpalli BC Kalev/Cramos, viskas Põhja-Makedoonia mängus 13 punkti ja andis seitse resultatiivset söötu. Itaalia vastu jagas ta 14 resultatiivset söötu ja viskas kolm punkti. Venemaaga mängu jättis peatreeneri soovil vahele, et säästa jalga. Sokk oli Permis mänginud Eesti tiimi vanim mängija ja ainus, kes oli eelnevalt ka EM-finaalturniiril mänginud (2015. aastal).

"Ma tegin nalja, et esimest korda üle pika aja on treeneritel kõvasti pead murdmist, keda võtta EM-finaalturniirile kaasa ja keda mitte. Võta näpust, kas see on hea asi või halb asi. Eks pealik saab ise mõelda selle peale," jätkas Sokk.

"Mul endal peaks nüüd kogemusi olema. See aasta on vorm ka enam-vähem olnud. Kindlasti on viimasel paaril aastal Kalev/Cramo uus peatreener minu mängule palju juurde andnud. Ma olen üsna rahul oma esitusega, aga eelkõige olen rahul, et see meeskond nii kihvt oli," tunnistas Sokk. "Hetkel ei ole vorm võib-olla nii hea, aga alati teeb korvpalli kergemaks see, kui sul on hea võistkond ümber. Kutid aitasid mind ja mina aitasin neid, eks see olig koostöö. Sellepärast olegi meeskonnamäng hea mäng."

Sokk on mänginud tugevate süstide toel, sest kannakõõluse mure on talle juba väga pikalt valu teinud ja võimalik, et ta läheb nüüd operatsioonile ja jätab hooaja pooleli, kuid see selgub arstidega nõu pidades.