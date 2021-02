Tartu võrkpallimeeskond väljus viiegeimilisest kohtumisest võitjana

Võitjate rünnakuid vedasid taas Albert Hurt ja Märt Tammearu, neist esimene panustas 26 (+15) ja teine 22 (+13) punkti, kaheksa silma (+2) lisas meeskonnale Alex Saaremaa. Tammearu asendas seejuures taas vigastatud diagonaalründajat Siim Põlluäärt. Tartu meeskonna vastuvõtt oli 45%, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokipunkte saadi 11 ning servil löödi kaheksa ässa (neli Hurt ja kolm Tammearu) ja eksiti 21 pallingul, kirjutab Volley.ee.

Selveri meeskonna edukaim oli rünnakul 21 punktiga (+13) Kristo Kollo, 20 punkti (+10) lisas Oliver Orav ja 14 (+3) Renee Teppan. Selveri vastuvõtt oli 55%, rünnak 60%, blokipunkte teeniti kaheksa ja servipunkte seitse (kolm ässa lõi Orav), eksiti 16 servil.

Tartu on nüüd ainus klubi, kes vaheringis kaotusevalu tundnud pole, punkte on neil koos kaheksa. Tallinna Selveril on teisena seitse punkti. Saaremaal on kolmandana kolm silma ja Pärnul on neljandana samuti kolm punkti. TalTech pole punktiarvet avanud. Pärast 28. veebruaril lõppevat meistriliiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid viiest üheni. (põhiturniiri 1. asetus viis punkti, 2. asetus neli punkti, jne.).

Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht. Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb edaspidistest võistlustest välja ja saavutab EMV raames viienda koha.