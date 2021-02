Tartu Bigbank lahkus pealinnast võiduga

Tartu meeskond mängis ilma hüppeliigase vigastusest taastuva diagonaalründaja Siim Põlluääreta, keda asendas Märt Tammearu. Tammearu kerkis ka 22 punktiga (+17) Bigbanki resultatiivseimaks, 18 punkti (+9) panustas võitu Albert Hurt ning 12 (+3) Stefan Kaibald. Alar Rikbergi juhendatava Tartu meeskonna vastuvõtt oli 57%, rünnakuid lahendati 52-protsendiliselt, blokipunkte saadi kuus ja servil löödi viis ässa (neist kolm läks Hurda arvele) ja eksiti kümnel pallingul, vahendab volley.ee.

TalTech pidi hakkama saama peatreeneri Janis Sirelpuuta, keda asendas abitreener ja mänedžer Uku Rummi. Ülikoolimeeskonna rünnakuid vedas tavapäraselt Valentin Kordas, kes tõi 24 punkti (+16), 15 silma (+11) jäi Tamur Viidalepa arvele ja 14 punkti (+6) lisas Rasmus Meius. TalTechi vastuvõtt oli 48%, rünnak 43%, blokist saadi viis ja servilt kaheksa punkti (eksimusi kogunes 15).

Bigbank on vaheringi tabelis kuue punktiga teisel kohal, esimene on Selver Tallinn samuti kuue punktiga. Pärnu Võrkpalliklubil on kolmandana samuti kolm punkti, Saaremaa Võrkpalliklubi ja TalTech pole punktiarvet avanud. Pärast 28. veebruaril lõppevat Balti liiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).