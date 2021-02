Vaheringis tuleb kahel korral väljakule Tartu, võistlustules on kõik klubid

Ainsana tuleb kahel korral väljakule Tartu Bigbank, kes sõidab kolmapäeval nädala avamängus külla TalTechile ning pühapäeval kohtub samuti võõrsil Selver Tallinnaga. Bigbank on hetkel tabelis kolme punktiga teisel kohal, esimene on kaks mängu pidanud Selver kuue punktiga. Pärnu Võrkpalliklubil on kolmandana samuti kolm punkti, Saaremaa Võrkpalliklubi ja TalTech pole punktiarvet avanud. Pärast 28. veebruaril lõppevat Balti liiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).

Tartul on viimasest vaheringi mängust kirjas 3:1 võit Saaremaa üle, ent sellele eelnenud Balti liiga kohtumistes saadi kaks kaotust Läti klubidelt. Bigbank Tartu peatreener Alar Rikberg ütles, et kaotustest on järeldused tehtud. "Kaotustest on rohkem õppida ja oleme oma järeldused neist kohtumistest juba teinud ning Saaremaa vastu sujusid asjad palju paremini," sõnas juhendaja. "Vahegrupis on meil käsil keeruline nädal, sest trenni tegemiseks eriti aega pole. Meil on kaks mängu võõrsil ja see pole lihtne ülesanne, vaid paras kannatamine. Aga tuleb hakkama saada, sest igal mängul on punktide osas suur tähtsus."

Et TalTechil on punktiarve avamata ja selg vastu seina, teeb nad ohtlikuks. "Usun, et nad tulevad riskima, sest kaotada pole enam midagi. See teeb nad ohtlikuks. Lisaks on TalTech kodusaalis alati niikuinii ohtlik vastane," lisas Rikberg, kelle sõnul pole veel selge, kas hiljuti hüppeliigest vigastanud diagonaalründaja Siim Põlluäär saab meeskonda aidata.

Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid + mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht. Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb edaspidistest võistlustest välja ja saavutab EMV raames viienda koha.