Saaremaa alistas Pärnu ja teenis vaheringis esimesed punktid

Saaremaa edukaimana tõi Hindrek Pulk 24 punkti (+17), 13 punkti (+9) lisas Keith Pupart ja 11 (+4) Sauli Sinkkonen. Saaremaa meeskonna vastuvõtt oli 51%, rünnak 52%, blokiga teeniti 9 ja serviga 2 punkti (eksiti 13 pallingul), vahendab Volley.ee.

Pärnu meeskonna resultatiivseimana kogus 16 punkti (+7) Kristaps Platacs, 11 silma (+5) panustas Atvars Ozolins ja 10 (+8) Toms Švans. Pärnu vastuvõtt oli 58%, rünnak 50%, blokist saadi 3 punkti ja servil löödi 3 ässa ning eksiti 13 pallingul).

Pärnul oli esmakordselt mänguks üles antud viimane täiendus Aleksandr Popletejev, Saaremaal Michael Keegan.

Vaheringis on kuue punktiga esikohal Tallinna Selver, sama palju punkte on Bigbank Tartul. Saaremaal on kolmandana kolm punkti ja Pärnul on neljandana samuti kolm punkti. TalTech pole punktiarvet avanud.

Pärast 28. veebruaril lõppevat Credit24 Meistriliiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).