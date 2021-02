Võrkpalli EMV-l selguvad sel nädalal poolfinalistid

Juba neljapäeval ootab ees eeldatav põnevuskohtumine Saaremaa Võrkpalliklubi ja Tallinna Selveri vahel. Saaremaa viimane vastane oli vaheringis Pärnu Võrkpalliklubi, kellest saadi jagu 3:1. Selver kohtus viimati Tartu Bigbankiga ja kaotas põnevusmängu 2:3.

Saaremaa meeskond peab oma viimase vaheringi mängu pühapäeval, kui vastamisi minnakse võiduta TalTechiga. Lisaks kohtuvad pühapäeval Bigbank ja Pärnu.

25.02 kell 18.00 Saaremaa VK vs Tallinna Selver

28.02 kell 16.00 Saaremaa VK vs TalTech

28.02 kell 19.00 Tartu Bigbank vs Pärnu VK

Bigbank pole vaheringis ainsana kaotusevalu tundnud, punkte on neil koos kaheksa. Selveril on teisena seitse punkti, Saaremaal kolmandana kolm punkti ja Pärnul neljandana samuti kolm punkti. TalTech pole punktiarvet avanud. Pärast 28. veebruaril lõppevat Balti liiga põhiturniiri muutub aga ka vaheringi seis, sest Eesti võistkonnad saavad pärast põhiturniiri lõppu vahegruppi kaasa stardipunktid 5 p.-1 p. (põhiturniiri 1. asetus 5 punkti, 2. asetus 4 punkti, jne.).

Vahegrupi lõplik paremusjärjestus (stardipunktid pluss mängudelt saadud punktid) paneb paika poolfinaalide paarid, 1. koht vs 4. koht ja 2. koht vs 3. koht. Vahegrupis viimaseks jäänud võistkond langeb edaspidistest võistlustest välja ja saavutab EMV raames viienda koha.

Pühapäeval seisab Selveril ees viimane põhiturniiri kohtumine Balti liigas, kus vastaseks on RTU/Robežsardze/Jurmala. Kaks mängu Läti klubidega peab Leedu klubi Gargzdai Amber Volley.