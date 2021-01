Nabi olümpia võimalikust ärajäämisest: see oleks suur löök

Maadlejate kalender on pärast koroonaepideemia algust jäänud hõredaks ja erinevate tiitlivõistluste asemel on tulnud piirduda laagrite ja üksikute turniiridega.

Järgmist etteastet on kreeka-rooma maadluse raskekaalu sportlaselt oodata alles aprillis. "Veebruaris tuleb Ungaris treeninglaager. Seal on ka võistlused, aga mina seal ei võistle," lausus Nabi ERR-ile.

"Märtsis loodame saada Kuubasse. Kui saame - see on täiesti lahtine ja praegu ei saa isegi nii pikalt ette võtta. Aprilli alguses on Kristjan Palusalu mälestusvõistlused."

Viimastel aegadel on jälle tõsisemalt hakanud levima jutud sellest, kuidas Tokyo olümpiamängud jäetakse ära, kuigi korraldajad ja rahvusvaheline olümpiakomitee on need praeguseks tagasi lükanud.

"See oleks suur löök jah. Vahepeal, kui mingid uudised justkui tulid, siis mõtlesin, kas tõesti on see võimalik," kommenteeris 35-aastane Nabi. "Tundub, et ei tohiks olla. Ma loodan, et seda ei juhtu. Kindlasti see mind õnnelikuks ei teeks."

Kui mängud ka peetud saavad, siis väga võimalik, et publikuta. "Täna ei ole seda kogemust ja ei oska öelda, mida see võiks tähendada. Aga kui olümpia üldse ära jääks, siis ma arvan, et see oleks hullem variant."

Nabi on osalenud 2012. ja 2016. aasta olümpiamängudel. Esimeselt korralt Londonis tuli hõbemedal. Lisaks on tal kaks MM-tiitlit: 2006. aastast kuni 96 kg kaaluvate meeste seas ja 2013. aastast raskekaalus.