Äsja kõrbes sõitnud rallikrossi maailmameister võistleb ka Lapimaa rallil

Vähem kui kuu aega tagasi lõpetas 42-aastane rootslane Saudi Araabias toimunud Dakari ralli, kus ta võistles bagide klassis. Nüüd vahetab Ekström kõrbeliiva lumevallide vastu.

"Saudi Araabia kõrbest Põhja-Soome arktilistesse tingimustesse minemine on suurim kontrast, mida keegi saab ette kujutada," vahendab DirtFish rootslase sõnu. "Kindlasti saab see olema väga lõbus, aga igaüks, kes mind tunneb, teab, et mulle meeldib võita. Tahan oma klassi sõitjatele lahingu anda, kuigi tean, et nemad on autoralliga palju rohkem tegelenud."

Rallikrossi maailmameistri ja Saksa autospordisarja DTM kahekordse üldvõitja jaoks ei ole WRC tundmatu sari, sest Mitsubishi Lanceriga sõites on ta Rootsi ja Kataloonia MM-rallidel võidutsenud N-rühma arvestuses. 2005. aastal teenis ta Rootsi rallil kokkuvõttes kümnenda koha.

Ekströmile loeb Lapimaal kaarti kaasmaalane, 2018. aasta JWRC maailmameister Emil Bergkvist, kes täitis sama rolli ka tänavusel Dakari rallil.

"WRC sarja naasmine on suurepärane tunne," tõdes Bergkvist. "Seekord olen küll teises rollis. See on väga põnev ja saab olema suureks väljakutseks. Olen Mattiasega nüüd mõnda aega koostööd teinud ja loodan, et olen oma ülesannete kõrgusel. Ehk saan talle isegi nõu anda."

Rovaniemi lähistel sõidetav Soome talveralli peetakse 26.-28. veebruaril.