Zirk: Fenerbahce ujumistiimi näol on tegemist pigem lühiajalise koostööga

"Fenerbahce klubi ma otseselt esindama veel ei hakka," rääkis Zirk intervjuus Vikerraadiole. "Aga see uudis, et Energy Standard tegevuse lõpetab, tuli mulle sama suure üllatusena kui kõigile teistele. Otseselt midagi ette ei teatatud ning ebameeldival ajal ja kurvalt lõppes see."

"Klubi osas mul midagi ette heita ei ole. Sellist asja ei ole maailmas kuskil mujal kokku pandud ja pole sellist rahastatust ka olnud. Ma olen väga tänulik, et selline võimalus mulle ja teistele klubiliikmetele oli antud. Seal oli niiöelda nagu peaaegu paradiis ehk ujuja mõttes oli seal väga hea treenida," jätkas Zirk.

"Hetkel on kõik natuke segane. Kiirelt öeldes on Tom Rushton endiselt minu treener. Ta saadab mulle kavu ja teeb koostööd Fenerbache treeneriga. Selle treeneriga seal saame väga hästi läbi ning ta on hästi vastutulelik ja hea treener. Üritame hea koostöö leida, aga see on praegu pigem lühiajaline. Eks näis, mis seal peale suve hakkab juhtuma," ütles Zirk, kes otsib Eesti toetajatelt tuge uue hooaja eelarve täitmiseks.

"Varasemalt mul rahastamise osas probleemi ei olnud. Pidin lihtsalt Türki kohale lendama. Eks ka treeningkaaslased ole nüüd natuke kehvemad. Ei ole päris olümpiavõitjad ja maailmameistrid mu kõrval, aga vaatamata sellele on seal täitsa korralik treeninggrupp ja tingimused," võrdles eelnevaid ja praeguseid tingimusi Zirk. "Megasuurt erinevust loodetavasti pole."

"Hetkel plaanin elada basseini lähedal olevas hotellis, sellel klubil on sellega koostöö ka varem olnud. Seal saan elada, süüa ja olla. Kuna Türgi on üpris odav riik, siis igapäevakulud ei ole väga suured, saan seal ka pikemalt olla. Hetkel plaanin seal olla poolteist kuud ja aprilli alguses võistlen Rootsis," jätkas Zirk. "Seal lähen esindan enda Eesti ujumisklubi, seal Fenerbachega suurt seost ei ole."

Rootsis osaleb Zirk kõrgetasemelisel võistlusel Stockholm Open Swim 2021.