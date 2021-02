Kregor Zirk vahetas olude sunnil tiimi ja loodab koduste toetajate abile

Zirgi eelmine meeskond Energy Standard ei jätka enam sellisena nagu varasemalt, kuna klubi peatoetaja otsustas lõpetada finantsilistel põhjustel meeskonna toetamise.

Zirk on alates novembrikuust Eestis üksinda treeninud. "Suurim erinevus võrreldes varasemaga saab olema see, et pean endale ise rahastuse otsima," ütles Zirk pressiteate vahendusel. "Osa eelarvest on juba õnneks täidetud, aga koduse abitiimiga otsime endiselt toetajaid juurde. Tuleviku osas jään lootma lahketele sponsoritele."

"Hetkel ei tea täpselt, kui pikaks ajaks kavatsen Istanbuli jääda. Järgmise võistlusena on mul plaanis osaleda kõrgetasemelisel Stockholm Open Swim 2021, mis toimub aprilli alguses," Lisas Zirk.