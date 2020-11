Hamilton kindlustas Türgis MM-tiitli ja kerkis Schumacheriga ühele pulgale

Vihmamärjal rajal tegid avakurvis pirueti Esteban Ocon (Renault) ja Valtteri Bottas (Mercedes), veel enne esimese ringi lõppu käis põllul ka Lewis Hamilton.

Racing Pointi sõitjad said see-eest suurepärase stardi ja haarasid kaksikjuhtimise, nende järel tõusis kolmandaks 11. kohalt startinud Ferrari piloot Sebastian Vettel. Rajaolukorra tõttu muutsid tiimid etapi alguses strateegiaid ja nõnda oli võistlusel esimese 12 ringi jooksul koguni neli erinevat liidrit.

Kvalifikatsiooni võitnud Lance Stroll püsis ka pühapäevasel lõppsõidul pikalt esikohal, kuid uued rehvid sõidu viimase kolmandiku alguses langetasid ta sõitjaterivi keskele ning noor kanadalane pidi lõpuks leppima üheksanda kohaga.

Bottas pidi tiitlilootuste elushoidmiseks Türgis Hamiltoni edestama vähemalt kaheksa punktiga, kuid tegi veel sõiduvigu ja ületas finišijoone alles 14. kohal. Samuti kehva stardi saanud Verstappen, kes tegi 18. ringil pirueti ja pidi boksis ka purunenud rehvi vahetama, lõpetas etapi kuuendana.

Tavapärase kindlusega sõitnud Hamilton lõikas konkurentide ebaõnnest kasu, tõusis 37. ringil liidriks ja edestas lõpuks teise koha saanud Sergio Perezt 31,6 sekundiga. Viimasele pjedestaali astmele jäi Sebastian Vettel, teist kuni viiendat kohta jäi lahutama vähem kui kolm sekundit.

Nõnda kindlustas Hamilton kolm etappi enne hooaja lõppu oma karjääri seitsmenda MM-tiitli, tõustes selles arvestuses legendaarse Saksamaa sõitja Michael Schumacheri kõrvale esikohta jagama.

Kaks järgmist etappi toimuvad 29. novembril ja 6. detsembril Bahreinis, vormel-1 hooaja lõpetab Abu Dhabi GP 13. detsembril.

Just watched @LewisHamilton drive to his 7th World title ????

The greatest sportsman this country has ever produced - no doubts #TurkeyGP — Rio Ferdinand (@rioferdy5) November 15, 2020