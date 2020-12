Eesti karikavõitja võrkpallis selgitavad Tallinna Selver ja Tartu Bigbank

Karikafinaali jõudnud meeskonnad olid viimati võrkpalliväljakul vastamisi ligi kolm kuud tagasi, kui hooaja esimene liigamäng lõppes tartlaste 3:2 võiduga. Septembri lõpus ja oktoobri alguses sai Selver neli kaotust, kuid pärast seda on Balti liigas ja karikavõistlustel võidetud üheksa mängu järjest.

Selveri peatreener Rainer Vassiljev: "Meie üleüldine füüsiline võimekus - mitte nüüd selle koha pealt, kui heas vormis oleme, vaid pigem see, kes on terved, mis liigesed kuskil midagi häda teevad - see on meil jooksvalt paremaks läinud ja läbi selle on tõusnud treeningkvaliteet ja jõudnud mängu. Oleme igal juhul rahul."

"Meil on mõnus sünergia ja väga hea energia platsil," täiendas diagonaalründaja Renee Teppan. "Me ei ole allaandjad tüübid. Meil on piisavalt rahvusvahelist kogemust nii koondises kui ka klubides. Meil on seda tihedust võistkonnana. Rünnakul, arvan, oleme päris ohtlikud. Eriti, kui servi vastuvõtt on käes. Sest punkte võib tulla igalt poolt. Tartu on ka korralik võistkond, igalt poolt ohtlikud ja ega nad muidu karikafinaalis ei mängiks."

Vassiljevi arvates on mõlemal võistkonnal soovi end näidata ja tõestada. "Võib-olla see ka tekitab näitamist ja tõestamist juurde, et omavaheline mäng oli päris ammu."

Selveri meeskonna üks liidritest Renee Teppan, kes eelmised kuus hooaega mängis välismaal, läheb finaali mängima oma endise koduklubi vastu, kelle ridades tulnud ka Eesti meistriks.

"Teada on, et mängime tühjade tribüünide ees. See fänniarmaada, kes kunagi mind toetas - teda ei ole," ütles Teppan. "Lihtsalt tavaline päev kontoris minu jaoks. Vastasele tuleb tuupi teha ja eks ma teen kõik selle nimel, et see juhtuks."

Karikavõistluste finaalis mängis Selver viimati neli aastat tagasi ning juba üheksa aastat on möödunud viimasest karikavõidust.

Karikafinaalis tiitlit kaitsev Bigbank Tartu pole erinevalt Selverist viimase kahe nädala jooksul võistlusmängu pidanud. Kokkuvõttes võis mängupaus isegi kasuks tulla, kuna mitmel mehel on probleeme vigastustega: Kert Toobalile teeb muret selg, Stefan Kaibald murdis hiljuti näpuluu, Rait Rikbergi on erinevad terviseprobleemid seganud mitu kuud.

"Tore on see ja ma olen meeste üle uhke, et kõik on sellest üle," lausus peatreener Alar Rikberg. "Keegi ei ole hakanud jonnima ja öelnud, et näed: ma ei saa seda või teist teha. Kõik on valmis andma endast maksimumi."

Kodusaali eelisest hoolimata peab Rikberg karikafinaali favoriidiks Selverit. Tartu trump võiks olla mitme võtmepositsioonil mängiva mehe suur kogemus. Tartlaste sidemängijast kapten Kert Toobal ei usu aga, et Selveri 22-aastane sidemängija Renet Vanker surve all murduks. Haavata tuleb Selveri vastuvõttu.

"Kindlasti on ülioluline oma serv," tähtsustas sidemängija Toobal. "Kui mängime servijoone taga samamoodi nagu viimane mäng TalTechi vastu, siis see on juba päris hea sissejuhatus. Eks on teada, et kui pehme serviga mängime, siis raske on."

Peatreenerite võrdluses on Rainer Vassiljevil finaalide kogemust oluliselt rohkem. Alar Rikberg teeb peatreenerina karikafinaali debüüdi. Ja see väljakutse erineb tavalisest kohtumisest põhiturniiril.

"Mingisuguse geimi lõpp võib keerata selle üht- või teistpidi. See võib olla väga kiire mäng, see võib olla kahe ja poole tunnine pikk tasavägine mäng. Raske on ennustada ja vigade paranduseks aega ei ole," ütles Rikberg.

Karikafinaalis pannakse pall mängu teisipäeval kell 19.