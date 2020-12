Käsipallileegion: Ott Varik lõpetas aasta Soomes võidukalt

Soome meistriliigas peeti kolmapäeval eestlaste, või siis ka mulkide, lahing, kus Siuntio IF viigistas kodus Helsingi IFK-ga 29:29 (14:11). Võõrustajate poolel viskas Varik kaks väravat, enne kui avapoolaja lõpul punase kaardi sai ja siis tribüünilt jälgis, kuidas Kristo Voika tabas viis ning Sten Maasalu neli korda pealinlaste poolel.

Varik: poolaasta oli keeruline

"Väga lahe kogemus. Ma polnud kunagi varem vanade meeskonnakaaslaste vastu mänginud. Kahjuks jäi see kogemus eemaldamise tõttu minu jaoks lühikeseks," kommenteeris Varik, kes põhiturniiril viskas kümne mänguga Siuntio kasuks 43 väravat.

Laupäeval lõpetas Siuntio aasta võidukalt, olles kodus 41:30 (18:16) üle Abo IFK-st, Varik viskas kuus väravat. SIF paikneb liigatabelis 11 punktiga neljandal astmel, esikolmiku moodustavad Helsingi Dicken 24, Riihimäe Cocks 20 ja Karjaa BK-46 12 silmaga. HIFK on seitsme punktiga viies, aga näiteks SIF-ist on neil kaks mängu vähem peetud.

"Aasta viimane kohtumine algas meil nagu alati ehk kohutavalt kehvasti, enne kui oma mängu käima saime. Meie kaks makedoonlast, mängujuht ja joonemängija, on varem Pelisteris koos mänginud ning nende koostöö klapib. Turkulased ei saanud nendega teisel poolajal hakkama," kirjeldas Varik.

"Poolaasta oli keeruline, eriti just koroonaviiruse tõttu. Vahepeal hoidsime hinge kinni, et kas üldse treenida saame. Testitud on meid kõiki, viimati mind, sest tundsin end enne Abo-mängu kehvasti. Test oli õnneks negatiivne ja justkui sõrmenipsuga olid mängupäevaks kõik hädad kadunud," jutustas Eesti koondise paremäär.

"Tabeliseis võiks meil parem olla, sest hooaja algul jätsime paar võitu võtmata. Muidu võiks täitsa rahul olla. Raske poolaasta järel ei jõua ära oodata, et saaks koju elukaaslase juurde ja perega jõule veeta. Tegin raske südamega otsuse, et loobun jaanuarikuistest koondisemängudest," teatas Varik.

Viike tuli lisaks Soomele ka Venemaalt ja Rootsist

Saksamaa Bundesligas oli Mait Patrailil ja Rhein-Neckar Löwenil vastuoluline nädal. Esmalt kaotati eestlase pikaaegsele koduklubile TSV Hannover-Burgdorfile 30:36 (16:19), siis alistati napilt 24:23 (13:9) Bergischer HC. Patrail viskas eelmise tööandja võrku kolm väravat, BHC vastu andis ühe resultatiivse söödu.

Heas hoos Moskva CSKA põhjustas Venemaa kõrgliiga liidrile HC Tšehhovskije medvedi teise punktikaotuse, kui laupäeval võõrsil 24:24 (10:9) viiki mängiti. Dener Jaanimaa viskas moskvalaste kasuks neli väravat. "Karud" on tabelis jätkuvalt neli punkti CSKA-st eespool.

Rootsi meistrisarjas kohtus HK Varberg kahe esiviisikusse kuuluva tiimiga. Alingsas HK-le kaotati 31:41 (14:23), aga Partille IK Sävehofiga tehti 30:30 (14:18) viik. Karl Toomi arvele jäi kahe mänguga 11 tabamust ja kaks resultatiivset söötu, Armi Pärt lisas kolm väravat.

Sama riigi esiliigaski oli eestlane osaline viigimängus. Liigaliider Hammarby IF jagas punktid lähima jälitaja Amo HK-ga tulemusega 24:24 (15:12), aga noppis kolm päeva hiljem 33:22 (14:10) võidu Kärra HF-i üle. Hendrik Varul viskas Hammarby heaks kokku kolm väravat.

Jürgen Rooba tähistas 31. sünnipäeva mänguplatsil ning tegi seda Prantsusmaa esiliigas võidukalt. Aasta viimases kohtumises alistas Nice'i Cavigal Handball võõrsil Billere Handballi 28:22 (16:11). Rooba jäi väravata, Nice lõpetas aasta liigatabelis kaheksandal kohal.

Võidukalt lõppes 2020 ka Martin Grištšuki jaoks, kes tabas neli korda ning aitas Praha HC Dukla Tšehhi kõrgliigas 35:24 (18:9) võidule Zubri HC ROBE üle. Rumeenia meistrisarjas jäi Martin Johannson väravata ning Bukaresti Steaua kaotas kodus CSM Focsanile 26:29 (13:15).