Käsipallileegion: Jürgen Rooba naasis Prantsusmaal platsile võidukalt

Prantsusmaa esiliigas polnud juba kuu aega mänge toimunud, ent Nice'i Cavigal Handball naasis parimal võimalikul moel. Seni võiduta Jürgen Rooba koduklubi alistas kodusaalis Angers SCO Handballi 31:25 (16:11). Eesti koondise paremäär ei saanud kohtumise algul ühtki kolmest sooritatud viskest sisse ja jäi väravata.

Rooba jäi koondise mängupildiga väga rahule

"Lõpuks saime küll võidu, aga ebastabiilsusega oleme jätkuvalt kimpus. Meie mäng on nagu ameerika mäed ja ise ei leidnud laupäeval teed väravavahist mööda. Eks pikk mängupaus anna kõigil tunda, kuigi kui linn seekord lukku pandi, siis profisportlastele tehti erand ning erinevalt kevadest saime trenni teha," kirjeldas teist hooaega Prantsusmaal mängiv Rooba.

"Loodetavasti taastub tavarütm võimalikult pea ja sport jätkub normaalsel kujul. Hetkel lisandub kõigele muule ka transpordimure, sest võõrsilmängudele tavaliselt lendasime, aga suur osa siselendusid on nüüd tühistatud. Eks see kõik ole kurnav ja motivatsiooni kärpiv, aga küllap päike aitab," sõnas Prantsuse Rivieral elav Eesti koondislane.

"Väga kahju oli, et ei saanud novembris koondist aidata – esimest korda karjääri jooksul. Viimase hetkeni oli olukord lahtine, aga seekord läks nii. Elasin poistele kaasa kodus ja olen mängupildiga väga rahul. Ainult Saksamaa vastu võinuks rünnakul agressiivsemad olla, vastased ei saanud ühtegi kollast kaarti," hindas Rooba.

Ka Tšehhi meistrisarjas jätkati pärast pikka pausi jälle mängudega. Praha HC Dukla jäi avapoolajal liigaliidri HCB Karvina vastu kümne väravaga taha, tegi võimsa tagasituleku, ent kaotas siiski 26:29 (9:18). Martin Grištšuk viskas pealinlaste kasuks ühe värava.

Karl Toom pommitas võidumängus tosin väravat

Kui märtsis katkestati mängud Rootsi meistriliigas, juhtis selle põhiturniiri Alingsas HK. Laupäeval külastas viimane eestlaste koduklubi HK Varbergi, oli suure osa mänguajast eduseisus, aga ei suutnud pidurdada Karl Toomi viskemasinat. Eesti koondiseski hiljuti säranud vasaksisemine sooritas koguni 24 pealeviset.

Tee võrku leidis neist 12 ja väravaraame tabas veel kuus teele saadetud palli. Lisaks andis Toom neli resultatiivset söötu ja Armi Pärt tabas koondisekaaslase söödust korra. Varberg sai magusa 30:28 (13:15) võidu ja tõusis kaheksa punkti peale, ent jätkab väljalangemistsoonis.

"Väga raske mäng, meie polnud eriti trenni saanud teha ja soosik Alingsasil oli vist juba kolmas kohtumine nädala sees. Teadsime, et meil on võimalus ja kasutasime selle ära, saades väga magusa võidu. Kolistasin poste ja ei pannud mitut üks-üks olukorda ära, nii et võinuks vabalt 15-16 kolli visata," kommenteeris Toom hooaja skoorirekordit.

Heas viskehoos oli samal päeval Venemaa kõrgliigas ka Dener Jaanimaa, kes tabas kuus korda ja andis kaks resultatiivset söötu Moskva CSKA 37:29 (19:12) võidumängus Taganrogi Donskie kazaki-JFU üle. Teisipäeval jäi Jaanimaa arvele kolm väravat, kui CSKA kaotas EHF Euroopa liigas võõrsil SC Magdeburgile 30:37 (11:17).

Nagu CSKA, pidas ka Rhein-Neckar Löwen eurosarjas alles avamängu. Mait Patraili koduklubi sõitis külla Taani tipptiimile GOG Handbold, jättis mitmed põhimehed koju, aga sai siiski 37:32 (19:14) võidu. Puhkust sai ka Patrail, kes reisis küll kaasa, ent vaatas meeskonna võitu pingilt.