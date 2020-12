Käsipallileegion: Toom ja Varul olid Rootsis rekordihoos

Lõppeva aasta viimasel täispikal nädalal oli võistlustules seitse välismaal pallivat Eesti käsipallurit. Neist neli – Mait Patrail, Martin Johannson, Karl Toom ja Armi Pärt – pidasid pühadenädalal kaks kohtumist ning kõik said ühe võidu ja ühe kaotuse.

Mait Patrail ja Rhein-Neckar Löwen sõitsid kolmapäeval Saksamaa Bundesliga tipplahinguks külla THW Kielile. Liiga pingeliseks esikohaheitluse suhtes oluline kohtumine ei kujunenud. Kiel sai kindla võidu tulemusega 32:23 (15:11), Patrail viskas ühe värava ja andis ühe resultatiivse söödu.

Pühapäeval võõrustasid "lõvid" HSC 2000 Coburgi ning rebisid tabeli viimasega vahe kiirelt sisse. Patrail panustas 39:24 (19:8) võitu nelja täpse viskega. Pikale pausile läks Bundesliga liidrina SG Flensburg-Handewitt, kel 25 punkti. Löwenil on kaks silma vähem, kuid üks kohtumine enam peetud. Kielil aga on liidriga võrreldes kaks mängu varuks ja 22 punkti.

Dener Jaanimaa ja Moskva CSKA lõpetasid samuti aasta võidukalt, alistades Venemaa meistriliigas HC Permskije medvedi 25:23 (15:10). Jaanimaa ei suutnud võrku saata ühtki teele läkitatud viiest viskest, aga andis ühe resultatiivse söödu. Tabelit juhib tiitlikaitsja HC Tšehhovskije medvedi 30 punktiga, CSKA-l on neli silma vähem.

Rumeenia kõrgliigas tabas Martin Johannson korra, kui Bukaresti Steaua oli 33:25 (19:13) üle CSM Fagarasist. Päev hiljem alistus Steaua pingelises derbimängus 27:30 (10:11) Bukaresti Dinamole ja Eesti koondise kapten jäi väravata. Dinamo juhib liigat täisedu 42 punktiga, Steaua on 24 silmaga kuuendal astmel.

Rootsi meistriliigas tunnistas HK Varberg teisipäval Riho-Bruno Bramanise endise koduklubi Partille IK Sävehofi 35:21 (18:8) paremust. Armi Pärt viskas kaks väravat ning tabamuseta jäänud Karl Toom andis kolm resultatiivset söötu. Pühapäeval võttis Varberg aga magusa koduvõidu, kui 27:21 (15:10) oldi üle Eskilstuna Guif IF-st.

Toom kordas hooaja isiklikku skoorirekordit, visates 12 väravat ning tõusis snaiprite tabelis esikümnesse. Pärt seekord kätt valgeks ei saanud. Tihedas liigatabelis kerkis Varberg kümnendaks ja on ainus eestlaste tööandja, kel aasta veel läbi pole, sest kolmapäeval sõidetakse külla IFK Kristianstadile.

Rootsi esiliigas jätkavad eestlaste klubid vastandlike emotsioonidega. Seitsme väravaga hooaja skoorirekordi püstitanud Hendrik Varuli abiga võttis Hammarby IF 11. võidu, alistades Roslageni Rimbo HK 33:26 (18:15). Hammarby on esiliiga kindel liider 23 punktiga, aga Stockholmi AIK on endiselt nulli peal. Robin Oberg jäi pealinlaste särgis väravata ja kodusaalis kaotati HIF Karlskronale 26:30 (13:15).