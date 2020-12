Kangert: isiklikus plaanis oli väga õpetlik ja meeldiv aasta

"Hooaeg oli väga lünklik nagu enamikul sportlastel, meil oli õnne, et saime üldsegi oma hooaja peaaegu täies mahus ära teha," hindas Kangert. "Endal läks korda kõige rohkem esimesed kuud, veebruar ja märts. Ja sealt toon välja kindlasti Pariisi-Nice'i ja kõik nädalavahetused, mis ma enne seda Prantsusmaal võistlesin. Hooaja algus oli minu elu kindlasti parim."

Aasta parima auhinna Tallinnas kätte saanud ja jalgrattaliidu juhtidega kogemusi jaganud Kangerti sõnul pingutas ta maist juulini kestnud sunnitud võistluspausi ajal üle ja seetõttu polnud sügisel loodetud sädet. Koroonaviiruse tõttu palju muutusi toonud hooajal kogus ta võistluskilomeetreid tavapärasest oluliselt vähem.

"Selle aasta eripära oligi, et treeningkilomeetreid tuli rohkem kui kunagi varem. Tavaliselt see tasakaal treening- ja võistluskilomeetritel on 1/3 või 2/3, aga ma arvan, et sel aastal on rohkem kui vastupidi. Võistlustel õnnestus koguda vast 5000-6000 km, võib-olla natukene rohkem, aga harilikult on see vähemalt kaks korda suurem number."

Hooaeg oli Kangerti sõnul suure väärtusega ja õpetlik pere seisukohalt, sest ta sai tavapärasest oluliselt pikemalt olla kahe väikse tütre ja abikaasa juures kodus.

"Olles aastaid sellist visiitabielu elanud, siis nägime, et suudame täitsa ühes ruumis kuid järjest eksisteerida. Paljudele sportlastele saab see olema kindlasti üks suuremaid proovikivisid, kui üks päev sportlaskarjäär ära lõpeb, ka kas päriselt ka osatakse ühe koha peal olla ja kellegagi ka päriselt koos elada. See oli isiklikus plaanis kindlasti väga õpetlik ja meeldiv aasta tegelikult," tunnistas Kangert.