Kangert: see oli minu üks raskemaid Girosid, nüüd vajan pikka puhkust

Tanel Kangert lõpetas pühapäeval kolme nädala pikkuse Giro d'Italia velotuuri 32. positsioonil. Eestlane tunnistas, et see oli tema karjääri üks raskemaid Girosid, kuna oktoobrikuus on pikal mitmepäevasõidul kaasa teha hoopis midagi muud kui mais.

Viimasel, 21. etapil sõidetud 15,7-kilomeetrisel temposõidul pälvis Kangert 64. koha, kaotades võitjale Filippo Gannale kahe minuti ja seitsme sekundiga. "Eks siin oli mitu faktorit. Eile olin päev otsa jooksikute hulgas ning ühtki padrunit tagasi ei hoidnud ja ega mul neid palju salves enam ei olnud ka. Õigemini ei ole olnud juba viimasel kuul ajal. Tänane eesmärk oli vaid lõpetada, mul ei olnud mitte midagi püüda. Üritasin endale mitte liiga palju haiget teha, aga samas ajalimiiti mahtuda," rääkis Kangert intervjuus ERR-ile.

Kas tagant järele vaadates oli Kangertil võimalusi heidelda etapivõidu eest? "Reaalne võimalus oli väga hea, aga ma ei tundnud jalga, et seda ellu viia. Terve tuuri jooksul ühtki väga head päeva ei olnud. Ainuke anomaalia oli teise nädala eraldistart. Eks siin tuleb omad järeldused teha. Kui ülejäänud maailma ja Euroopa sportlased puhkasid, siis tegin mina trenni. Eks see maksis kätte. Tagasi vaadates olin liiga agar," jätkas Kangert, kelle meelest võis meeskond suures pildis velotuuriga rahule jääda.

"Ma arvan, et oleks tuuri algul keegi meie peale julgenud panustada, siis see oleks suuresti võitnud. Keegi ei arvanud, et meie tiim võiks kaks etappi võita ja mägedekuninga särgi. Kõik eesmärgid said täidetud ja hooaja saab rahulikult sirge seljaga lõpetada," tõdes Kangert, kes uuel aastal liitub Mitchelton-Scott meeskonnaga. EF Pro Cyclingu ridades sõitis eestlane kaks aastat. "Nostalgiat ei ole, et hakata järele mõtlema viimase kahe aasta peale. Rattaspordis vahetatakse tiime niikuinii üsna tihti. Minu puhul juhtus nii lihtsalt, et ma olin ühes tiimis kaheksa aastat. Kaheaastased lepingud on tavalised, mõned vahetavad tiimi igal aastal. Rattamaailma koorekiht on üsna väike punt. Näen võidusõitjaid, tiimiliikmeid ja muud abipersonali ka edaspidi."

Millise hinnangu annaks Kangert tänavusele Giro d'Italiale? "Mul sellest sõidust mingit masendust külge ei jää, aga oktoobri võidusõit suurtuuril on hoopis midagi muud kui maikuus," ütles Kangert. "Ma loodan, et selliseid olukordi rohkem ei tule. Hetkel meil vedas ilmaoludega. Me väga külma ja lund ei näinud, oleks võinud oluliselt kehvemini minna. See oli üks minu kõige raskemaid Girosid. Nüüd on vaja endale pikk puhkus välja kaubelda ja kui ei kauple, siis ma lihtsalt võtan."

Kas Kangertit üllatas, et Giro üldvõidu nimel heitlesid pigem abimeeste rollis tuuri alustanud 25-aastane Tao Geoghegan Hart ja 24-aastane Jai Hindley? "Eks nad tõmbasid pika kõrre igas mõttes ja võib-olla hooaja kalendrimuudatus andis neile head kaardid kätte. Võib-olla maikuus oleks kõik teine olnud. Kindel on see, et generatsioonide vahetus toimub suurtuuride mõistes. Kui vaadata generatsiooni, kuhu kuuluvad Vincenzo Nibali, Nairo Quintana ja mõni veel, kes on sündinud 1980. aastatel, siis tundub, et nende aeg hakkab suurtuuridel läbi saama," ütles Kangert.

Kui pikka puhkust ta endale nüüd lubada saab? "Ma loodan, et kuu aega on võimalik rattaspordiga mitte tegeleda ehk see tähendab, et neli nädalat ratast ei puutu ja esimene nädal saab olema alustades ülirahulik. Mul on vaja ennast taastada. Praegu ma tunnen, et ma olen igast otsast lagunemas," tunnistas Kangert. "Esimene tiimi kokkusaamislaager on kahe nädala pärast plaanitud, aga kuna olukord Euroopas on küsimärk igas mõttes, siis ei saa ka selle laagri toimumises kindel olla. Kindel on see, et ühtki laagrit selle aasta numbri sees ei toimu, kus trenni peab tegema. Kogu ettevalmistus nihkub edasi, kuna aasta 2020 on nii pikaks veninud."