Põlva Serviti peab euromängud kodus, HC Tallinn võõrsil

Eesti meeskonnad said teadupärast teisest eelringist mänguta edasi. Koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu otsustas Euroopa Käsipalliliit (EHF), et HC Tallinn edenes järgmisse ringi mängimata soomlaste Karjaa BK-46 vastu ning Serviti oli samal viisil "üle" Norra klubist Kolstad Handball.

Serviti vastane mängib mitmekülgselt

Serviti jõudis Praha Duklaga kokkuleppele, et mõlemad kohtumised peetakse Põlvas. "Laual oli kaks võimalust – kas kaks mängu Prahas või siis Põlvas. Jõudsime küllalt kiirelt otsuseni, et mängime siin," selgitas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Kolmapäevane Kehra-võit oli ühest küljest positiivne, et kõik pallurid said piisavalt mänguaega. Teisest vaatevinklist otsustasime kohtumise saatuse juba avapoolajal ja pingelises olukorras mängijaid eriti testida ei saanud. Väikest paranemist on meie mängus siiski näha ja mängijad tunnetavad teineteist paremini," hindas Musting.

"Prahalaste viimaseid mänge oleme näinud ja tegemist on väga mitmekülgse võistkonnaga. Nii kaitse- kui ründefaasis kasutatakse erinevaid taktikaid ja valmistuma peame targalt. Tähtsam on keskenduda oma mängule," sõnas Musting, kes viimati maitses euroedu kolm aastat tagasi, kui Serviti EHF Cupi avaringis horvaatide HRK Gorica välja lülitas.

32-kordne Tšehhi ja Tšehhoslovakkia meister on kolmel korral võitnud Euroopa meistrite karika, kuid viimati triumfeeriti 1984. aastal. Mullu jõudis Dukla kolme vastase alistamisega EHF Challenge Cupil veerandfinaali, mis jäi koroonakriisi tõttu pidamata.

Martin Grištšuk: Dukla seis läheb iga mänguga paremaks

Kodustes sarjades oli Dukla hooaja peatamise hetkel kõrgliigas teisel tabeliastmel ja jõudnud karikafinaali. Sügisel alustati uut hooaega kehvasti ja saadi kuuest mängust vaid üks võit. Viimastel nädalatel on Dukla aga võimsas hoos ning nelja järjestikuse võidu toel tõusis juba kolmandaks.

"Ei ütleks, et oleme hetkel heas vormis, aga töötame kõvasti," sõnas mullu suvel Servitist Duklasse siirdunud Martin Grištšuk. "Paari mängu järel hooaeg katkestati ja seis oli Tšehhimaal päris hull. Nakatusin ka ise koroonaviirusesse ja erinevate piirangute tõttu ei treeninud me kuu aega üldse."

Paremsisemisena tegutsev Grištšuk tunnistas, et kokkumängu taasleidmine võttis palju aega. "Meilt lahkus suvel mitu võtmemängijat ja esineme küllaltki noore koosseisuga. Aga nüüd on hakanud iga mänguga paremuse poole liikuma ja võidudki tulevad," lisas Grištšuk, kes kolmapäeval viskas 30:24 võidus Hranice TJ Cementi üle viis väravat.

"Põlva-reisi eel on tunded pisut mõistatuslikud. Peab ju mängima hiljutiste klubikaaslaste vastu, aga tegu on ikkagi eurosarjaga, kus tahame edasi pääseda. Mul on siiski hea meel, et just Serviti vastaseks saime – näen tuttavaid nägusid ning saan kontrollida ja näidata, mida olen vahepeal õppinud," arutles Grištšuk.

Rootsi tippklubi võõrustab HC Tallinnat

HC Tallinn alustab laupäeval kolmandat eurohooaega. Eelmisel kahel kaotati neli mängu, aga kõik napilt. Sel korral astub vastu tugeva käsipalliriigi tugev klubi, sest Ystads IF hoiab hetkel Rootsi meistriliigas teist kohta.

"Meil on väga hea meel, et saime vastaseks tõelise tipptiimi. Kolm aastat tagasi HC Tallinna projektiga alustades oli eurosari kindlalt meie plaanides ja eelmised kaks hooaega on juba tõestanud, et need mängud annavad meeskonnale vägagi positiivse efekti," sõnas Tallinna peatreener Risto Lepp.

Ystads IF-il on ajaloost ette näidata kaks Rootsi meistrikulda, viimane hooajast 1991/1992. Aastatel 2008–2009 mängis samas klubis Eesti 2003. ja 2005. aasta parim käsipallur Kaupo Palmar, kelle 17-aastane poeg Kasper kuulub hetkel Ystadi duubelmeeskonda ja debüteeris tänavu Rootsi U17 koondises.

"On selge, et Ystad on suursoosik. Vähem kui 20 tuhande elanikuga linnas on käsipall väga populaarne ja meistriliigas esineb kaks selle linna klubi. Olümpiamedalistidest legendide Kim Anderssoni ja Dalibor Doderi vastu mängimine saab olema elamus omaette. Aga lähme kindlasti ka hea tulemuse nimel võitlema," kinnitas Lepp.

Eesti meeskondade mängud eurosarjas:

12.12. 13.30 Ystads IF – HC Tallinn

12.12. 16.00 Põlva Serviti – HC Dukla Praha

13.12 13.30 HC Tallinn – Ystads IF (Ystadis)

13.12. 16.00 HC Dukla Praha – Põlva Serviti (Põlvas)