Janika Lõiv loobus olümpiaks valmistumise nimel profilepingust

"Käesoleva hooaja lõpus tegid paar päris tõsiseltvõetavat tugevat klubi pakkumise. Kaalusin neid variante kaua, sest profilepingu sõlmimine on iga ratturi jaoks oluline verstapost, aga lõpuks otsustasin, et ei hakka enne olümpiahooaega suuri muudatusi tegema," põhjendas Lõiv otsuse tagamaid. "Jätkan oma tiimi ja süsteemiga, mille oleme viimase nelja aastaga välja töötanud ja mis on seni edu taganud. Tunnen ennast selles keskkonnas turvaliselt."

Uueks hooajaks ettevalmistumist on Lõiv juba alustanud. Hetkel viibib eestlanna Hispaanias treeninglaagris, kuhu jääb maini, mil algavad hooaja esimesed MK-etapid. Need on olümpiat silmas pidades väga tähtsad, kuna seejärel läheb kvalifikatsioonitabel lukku. Olümpiakoha tagamiseks on vaja Eestil kuuluda 21 parema riiki hulka. Arvesse lähevad seejuures kolme naismaastikuratturi tulemused. Hetkel hoiab Eesti vastavas pingereas 19. kohta.

"Albstadtis ja Nove Mestos toimuvatel MK-etappidel on vaja maikuus heas hoos olla. Enne neid plaanin võistluskiiruse ja -tunnetuse kätte saada Hispaanias toimuvatel võistlustel," tutvustas Lõiv järgmise hooaja plaane. "Kuigi kevadel oli olümpiamängude edasilükkumise teade mulle emotsionaalselt suureks pauguks, sest ma olin selle suurvõistluse nimel juba igapäevaselt neli aastat tööd teinud, siis saan nüüd aru, et lisa-aasta annab mulle paremad võimalused OM-il kõrgemate kohtade eest heidelda."

Albstadtis toimuval MK-etapil sõidavad maastikuratturid võidu 8. ja 9. ning Nove Mestos 15. ja 16. mail 2021.