Janika Lõiv: sel hooajal on tehtud väga kõva edasiminek

"Ma arvan, et selle hooaja muutis kõige erilisemaks siiski see koroonaviirus, mis muutis kõiki minu plaane ja ma pidin väga paindlik olema. Kõige keerulisemaks ja põnevamaks perioodiks saigi seitsmenädalane toas pukisõitmine, mis jääb mulle kindlasti terveks eluks meelde."

Efektiivsed ja kvaliteetsed treeningud tagasid MM-il 20. ja EM-il 11. koha saanud ning rahvusvahelistel võistlustel pjedestaalile jõudnud Janika Lõivu taseme tõusu.

"Kõik saab alguse treeningutest. Kindlasti on mul näha edasiminekut treeningutes, kus nii jõunäitajad kui võimsusnäitajad on paremaks läinud. Eks see siis kajastubki minu tulemustes, mis on väga stabiilsed. Võib öelda, et sel hooajal on tehtud väga kõva edasiminek," avaldas Lõiv.

Maastikuratta olümpiakrossi maailma reitingutabeli hetke seitsmendat naist juhendab Karmen Reinpõld, kes pälvis aasta parima jalgrattatreeneri auhinna.

"See, mida me treeningutes nägime, selle suutis ta ka ära realiseerida eelkõige MK-etapil. Võib-olla sportlase enda jaoks tiitlivõistlustel natukene jäi puudu, aga see samm sai edasi astutud ja sellega saame rahul olla," arvas Reinpõld.

Tokyo olümpiapääset püüdev Lõiv harjutab kuni maikuu MK-startideni Hispaanias. "Treenin väga väikeses linnas nimega Mojacar. Siin on ideaalsed tingimused rattasõiduks," kiitis Lõiv. "Teed on üpriski rahulikud eriti seoses koroonaviirusega, kuna väga palju reisida ei tohi. Maja taga on mul maastikurattarajad, saan teha erialast treeningut, jõusaalis käia. Ühtegi piirangut mul ei ole ja võiks öelda, et kõik on ideaalne."