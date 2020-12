Käsipalli meistriliiga: Serviti sõidab euromängude eel külla Kehrale

Meistriliiga esikolmik on pidanud kümme mängu, Põlva Serviti on need kõik võitnud, HC Kehra/Horizon Pulp&Paper ja Viljandi HC järgnevad 12 punktiga. Tallinnal on kuus silma, aga kolm kohtumist vähem peetud, SK Tapa/N.R. Energy on kümne mänguga kogunud neli punkti ning Raasiku/Mistra pole veel punktiarvet avanud.

Kolmapäeval võõrustab 11-kordne Eesti meister Kehra kolm kulda enam võitnud Servitit. Vaid kümme päeva tagasi kohtuti samuti Kehras ja siis võtsid põlvalased pärast viigilist avapoolaega 25:22 võidu. Ka hooaja esimene vastasseis Põlvas lõppes Serviti võiduga, siis tulemusega 26:24.

Kehra viimasest võidust Serviti üle saaks 19. detsembril juba kaks aastat. Vahepeal on põlvalased saanud seitse võitu ning aasta tagasi lõppes üks kohtumine Kehras viigiga. Kodumeeskonnal on all kolmemänguline võiduseeria ja laupäeval alistati võõrsil karikavõistluste veerandfinaalis Tallinn 30:23.

"Karikamäng oli positiivne etteaste, loodan et Serviti vastu teeme samasuguse. Hoidsime viimati põlvalased 25 värava peal ja nüüd Tallinna 23 peal – seega kaitse toimib päris hästi. Vigastatud on peaaegu kõik rivvi naasnud, vaid Janar Mägiga läheb veel mõni nädal aega," teavitas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

"Kehras mängimine on meile alati motiveeriv. Vastased on korralikult komplekteeritud sel hooajal ja võib-olla pole neil sama pikk pink kui meil, aga kvaliteeti on küllaga. Võrreldes eelmise vastasseisuga on Vladislav Naumenko tagasi ning see lisab võrdsust ja pinget juurde," hindas Serviti peatreener Kalmer Musting.

"Täna pole veel selge, kas Praha Dukla tuleb nädalavahetusel Põlvasse euromängudele või mitte. Aga sellest hoolimata läheneme Kehra-sõidule kui rutiinsele liigakohtumisele. Iga võistlusmäng on tähtis, isegi kui oleme konkurentidest lahti rebinud. Praeguses hooajafaasis ei pea aga tabeliseisule liigset tähelepanu pöörama," arvas põlvalaste juhendaja.

Neljapäeval vastamisi minevad Tapa ja Viljandi on tänavu juba kolmel korral kohtunud ning mulgid on iga kord lahingust võitjana väljunud. Kui hooaja avamängus sai Viljandi minimaalse eduga võidu, siis kümmekond päeva tagasi murti tapalased nende kodusaalis juba avapoolajal ning võeti lõpuks 26:19 (16:7) võit.

Selle nädala mängud Eesti meistriliigas:

9.12. 19.00 HC Kehra/Horizon Pulp&Paper – Põlva Serviti

10.12. 19.00 SK Tapa/N.R. Energy – Viljandi HC