Schumacheri poeg liitub Haasi F1 meeskonnaga

"See, et saan järgmisel aastal võistelda vormel-1 sarjas, teeb mind äärmiselt õnnelikuks! Ausalt öeldes olen sõnatu," tunnistas Mick Schumacher. "Aga olen alati uskunud, et suudan enda unistuse ellu viia ja sõita F1-s."

Praegu sõidab Schumacher F2 sarjas, kus ta on viimase etapi eel liidrikohal.

Mõlemad Haasi praegused sõitjad, Kevin Magnussen ja Romain Grosjean, lahkuvad hooaja lõpus meeskonnast.

Schumacheri liitumisega on Haasi järgmise hooaja sõitjad selged, esmaspäeval avalikustati, et leping sõlmiti 21-aastase venelase Nikita Mazepiniga.