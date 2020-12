Karmist avariist pääsenud Grosjean sel hooajal siiski enam rooli ei istu

Hooaja viimane etapp sõidetakse nädala pärast Abu Dhabis ja Grosjean, kelle leping Haasiga lõpeb, lootis seal taas roolis olla. "Minu tervise huvides on parem, kui ma Abu Dhabis ei võistle," teatas Grosjean Twitteris. "See on väga keeruline otsus, aga tulevikku arvesse võttes parim. Loodetavasti on mul nüüd aega keskenduda sellele, kus ma järgmisena võistelda ja võita saan."

"Andsime kõik, et käed taastuksid, aga pärast arstiga rääkimist leidsime, et risk on liiga suur," lisas Grosjean meeskonna saadetud avalduses. Grosjean lendab Šveitsi, kus jätkub tema käte taastusravi. "Olen kurb, et ma ei saa tema enda viimast võistlust ega olla viimasel etapil meeskonnaga koos."

Grosjean sõitis Bahreini GP avaringil 220 km/h kihutades rajabarjääri ja tema auto läks pooleks ning süttis põlema. Prantslasel võttis kokpitist pääsemine aega ligi 30 sekundit, mistõttu said tema käed tules vigastada, kuid hiljem ülistas ta elu päästnud halo-seadet. Kolmapäeval pääses ta haiglast välja ja käis ringrajal tänamas inimesi, kes tema elu päästsid.

"Kõige rohkem kartsin enda perekonna ja sõprade pärast, mõistagi oma laste pärast. Kõige vähem enda pärast," meenutas Grosjean avariid. "Ilmselt on mul vaja psühholoogi abi, sest ma tõesti nägin surma tulemas. Isegi Hollywoodis pole selliseid asju, see on suurim avarii, mida olen eales näinud – auto lahvatas leekidesse ja siis toimus ka plahvatus."

Grosjeani asendab ka Abu Dhabis Haasi varusõitja Pietro Fittipaldi.