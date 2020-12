Mick Schumacher lõpetas vormel-2 karjääri tiitlivõiduga

Bahreinis toimunud hooaja viimase, 34-ringilise etapi võitis Carlini sõitja Jehan Daruvala, kes edestas 3,561 sekundiga meeskonnakaaslast Yuki Tsunodat ning 3,902 sekundiga DAMS-i sõitjat Dan Ticktumit.

21-aastane Schumacher ei suutnud enamat 18. kohast, aga tema peamine tiitlirivaal Callum Ilott jäi kümnendana samuti punktideta ja nii võitis hooaja jooksul 215 punkti teeninud Schumacher tiitli. Britt jäi temast lõpuks maha 14 punktiga.

"See kõlaks palju paremini, kui mul oleks olnud hea sõit," rääkis sakslane tiitlivõidust. "Sellele vaatamata tegime piisavalt. Kui aus olla, on see hoomamatu. Ma ei saa sellest veel aru, ma ei tunne end veel meistrina. See võtab ilmselt mõned päevad aega."

Schumacher hakkab järgmisel aastal sõitma vormel-1 sarjas Haasi meeskonnas.