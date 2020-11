F1 sarjas debüteerib kahekordse maailmameistri lapselaps

Bahreini etapi avaringil juhtunud õnnetus hävitas prantslase auto, aga Grosjean ise pääses imekombel vaid mõningate põletushaavadega ja taastub hetkel haiglas, kust peaks pääsema teisipäeval.

Sel nädalal sõidetakse Bahreinis uuesti Sakhiri GP nime all ja Haas asendab Grosjeani kahekordse F1 maailmameisteri Emerson Fittipaldi lapselapse Pietro Fittipaldiga.

Viimastel aastatel IndyCari, DTM-i ja F3 Aasia meistrivõistluste raames kihutanud Fittipaldile saab see olema F1 debüüt. Vajaliku litsentsi teenis ta aasta alguses F3 sarjas.

"Kõige tähtsam on rahulolu sellest, et Romainiga on kõik korras ja ta on terve," lausus Fittipaldi. "Me oleme kõik väga õnnelikud, et tema vigastused on nii suurt õnnetust arvestades suhteliselt väiksed."

"Loomulikult pole see ideaalne viis, kuidas saada esimene võimalus F1 sarjas võistelda, aga olen äärmiselt tänulik [võistkonna juhtidele] Gene Haasile ja Günther Steinerile, et nad usaldasid mind selleks nädalalõpuks rooli taha."

Fittipaldi on sel hooajal koos Haasi võistkonnaga palju kaasa reisinud ja meeskonna juures on tal paljud asjad tuttavad. "Saab olema põnev teha F1 sarjas karjääri esimene start - annan endast kõik ja ootan juba esimest reedest vabatreeningut."

Haasi võistkonna piloodid on jõudnud tänavu punktikohale vaid kaks korda: Kevin Magnussen oli Ungaris kümnes ja Grosjean Nürburgringil üheksas.