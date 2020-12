Hirmsast avariist pääsenud Grosjean tahab hooaja viimaseks etapiks naasta

Bahreini GP avaringil hirmuäratava avarii teinud prantslasest vormelisõitja Romain Grosjean tahab Haasi tiimipealiku Günther Steineri sõnul naasta hooaja viimaseks etapiks Abu Dhabis, et meeskonnaga korralikult hüvasti jätta.

Ühes hooajaga lõppeb ka Grosjeani leping Haasis, nii tema kui taanlane Kevin Magnussen järgmisel aastal võistkonda ei naase. Uueks hooajaks on Haasiga käed löönud 21-aastane venelane Nikita Mazepin, suure tõenäosusega on tiimi teiseks sõitjaks Mick Schumacher.

Grosjean elas pühapäeval üle hirmuäratava avarii, kui tema masin sõitis Bahreini GP avaringil 220 km/h kihutades rajabarjääri ja süttis põlema. Prantslasel võttis kokpitist pääsemine aega ligi 20 sekundit, mistõttu said tema käed tules vigastada, kuid ülistas hiljem haiglas tema elu päästnud halo-seadet.

"Rääkisin temaga eile [esmaspäeval]," sõnas Haasi pealik Steiner Autospordile. "Ta tahab väga Abu Dhabis kaasa lüüa, aga ütlesin, et ta peab paranemisele keskenduma ja vaatame nädala lõpus edasi. Mulle öeldi, et arstid on tema progressiga väga rahul, mingeid tagasilööke ei ole."

Prantslane pidi esialgse plaani kohaselt haiglast pääsema teisipäeval, kuid arstid otsustasid kindluse mõttes Grosjeanil veel ühe öö silma peal hoida. "Ta jääb veel üheks ööks haiglasse, aga sellel ei pea pikemalt peatuma," tõdes Steiner. "Nad ütlesid lihtsalt, et põletuste tõttu on see turvalisemaks keskkonnaks."

Sellel nädalal asendab Sakhiri GP-l Grosjeani brasiillane Pietro Fittipaldi, hooaja viimane etapp Abu Dhabis toimub 13. detsembril.