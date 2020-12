Rängast avariist pääsenud Grosjean: nägin surma tulemas

Grosjean sõitis Bahreini GP avaringil 220 km/h kihutades rajabarjääri ja tema auto läks pooleks ning süttis põlema. Prantslasel võttis kokpitist pääsemine aega ligi 30 sekundit, mistõttu said tema käed tules vigastada, kuid hiljem ülistas ta elu päästnud halo-seadet. Viimastel andmetel peab Grosjean vähemalt kolmapäevani haiglas olema ja kindlasti jääb tal vahele sellenädalane Sakhiri GP, aga ta loodab hooaja viimasel etapil Abu Dhabis stardis olla.

"Ma ei tea, kas imed on olemas või kas seda saab imeks nimetada, aga igatahes ei olnud mul veel aeg surra," rääkis 34-aastane Grosjean intervjuus Prantsusmaa telekanalile TF1. "See aeg tundus olevat pikem kui 28 sekundit. Nägin, et mu visiir muutus oranžiks, vasakul pool olid leegid. Mõtlesin paljudele asjadele, näiteks ka Niki Laudale. Ja mõtlesin, et pole võimalik, et niimoodi kõik lõpebki. Minu lugu vormel-1 MM-sarjas ei saanud niimoodi lõppeda."

"Ja siis ütlesin endale, et laste nimel pean sealt välja saama. Panin käed tulle ja tundsin auto põlemist. Sain välja, tundsin, et keegi tirib mind ja sain aru, et pääsesin," jätkas ta.

Grosjeani sõnul usub tema viieaastane poeg Simon, et isa pääses tänu võlujõule ja et teda kaitses maagiline armastuse kilp. "Need on päris suured sõnad lapse suust," nentis Grosjean. "Mu vanem laps Sacha, kes on seitsmene, on natuke ratsionaalsem ja ta püüab aru saada."

Grosjean ütles, et ilmselt peaks ta psühholoogi poole pöörduma, et seesugusest traumast korralikult üle saada. "Kõige rohkem kartsin enda perekonna ja sõprade pärast, mõistagi oma laste pärast. Kõige vähem enda pärast," tunnistas ta. "Ilmselt on mul vaja psühholoogi abi, sest ma tõesti nägin surma tulemas. Isegi Hollywoodis pole selliseid asju, see on suurim avarii, mida olen eales näinud – auto lahvatas leekidesse ja siis toimus ka plahvatus."

"See oli mingis mõttes nagu uuestisünd. See, et tulin leekidest välja, jääb mind igavesti saatma," lisas ta. "Paljud inimesed on hoolivust ja armastust näidanud ja see on mind tohutult liigutanud, kohati on isegi pisara silma toonud."

Grosjean ütles, et karmist õnnetusest hoolimata ihkab ta uuesti rooli taha istuda. "Olen õnnelik, et olen elus, näen nüüd mingeid asju teisiti. Aga samas on mul vaja uuesti autosse istuda, loodetavasti Abu Dhabis, et saaksin enda F1 loo teisiti lõpetada," sõnas Grosjean, kellel saab selle hooajaga leping Haasiga läbi.