Grosjean sõitis seina kiirusega 137 km/h ja kokkupõrke tulemusena mõjus prantslasele 53-kordne raskusjõud. Videokordusest oli näha, et prantslane ronis ise oma vormelist välja ja põgenes leekide eest. Kiirabi vaatas koheselt piloodi seisundi üle, kuid viis ta igaks juhuks ka haiglasse kontrolli. Kuigi algselt tundus, et üks roie võib olla murdunud, siis ei tuvastatud röntgenis ühtki luumurdu.

"Tere kõigile, ma tahtsin öelda, et minuga on kõik hästi," ütles Grosjean sotsiaalmeediasse postitatud videotervituses. "Ma tänan kõigi sõnumiste eest. Ma ei olnud mõned aastad halo kasutamise poolt, kuid praegu arvan, et see on parim asi, mis vormel-1 on toodud, sest ilma selleta ei räägiks ma täna siin teiega. Tänan kõiki meditsiinitöötajaid, kes on minu eest hoolt kandnud. Loodetavasti saan ma üsna pea vastata teie kirjadele, kuidas mul läheb."

Grosjeani sõrmed on hetkel sidemega kinni seotud. Haasi meeskond ei ole siiani kinnitanud, kas prantslane on järgmisel nädalal Bahreinis stardis või mitte. Meeskonna pealik Gunther Steiner arvab, et kui Grosjean tunneb end piisavalt tervelt, siis ta võistleb. "Teda tundes tean, et ta tahab võimalikult ruttu võistlema pääseda, aga vaatame homme seda, kui tal sidemed ära võetakse. Mul ei ole aimugi, millised need põletused välja näevad," ütles Steiner. "Minu jaoks on oluline, et see oli õnnelik õnnetus. Muidugi ei läinud Grosjeanil hästi, kuid vähemalt on ta täie tervise juures."