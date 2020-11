Torn ja Pannas lõpetasid EM-i viimase etapi avapäeva kolmandal kohal

Juba avakatsest sai selgeks, et ees on ootamas keeruline võistluspäev, sest alates esimestest meetritest sadas vihma ning teed olid väga libedad. Eestlased alustasid võistlust katse kolmanda ajaga, jäädes koduteedel sõitvatest hispaanlastest maha 6,9 sekundiga. Teisel katsel parandasid Torn – Pannas tulemust koha võrra ja sai kirja katse teise aja. Kui kahel esimesel katsel mahtusid Estonian Autosport Junior Team võistlejad ERC3 Junior arvestuse TOP3 hulka, siis päeva kolmas katse tõi eelpool nimetatud arvestuse hooaja 30. katsevõidu.

Katsete avaringi lõpetas võistluse pikima (12,95 km) katse esimene läbimine. Keerulistes oludes sõidetud katsel kaotasid eestlased hispaanlastele 10,1 sekundiga ning lõunasele hoolduspausile saabusid Torn – Pannas ERC3 ja ERC3 Junior arvestuste kolmandal kohal. Liidritest jäid tänavused meistrid maha 22,8 sekundiga.

Pärast hoolduspausi jätkus võistlus hommikuste katsete kordustega. Kui hommikul sõidetud katsed läbiti märgades ja libedates oludes, siis katsed viis ja kuus pakkusid võistlejatele kuivasid olusid. Torn – Pannasele katsetelt kolmas ja neljas aeg. Pärast kahte kuivemates tingimustes läbitud katset avanesid taas taevaluugid ning ees ootasid libedad ja märjad tingimused. Kui avaringil suutsid eestlased just 11,75 km pikkusel Artenara katsel võidu võtta, siis nüüd said nad kirja kolmanda aja, kaotades katsevõidu võtnud konkurentidele kahe sekundiga.

Päeva viimase kiiruskatse järel tõdesid Torn – Pannas, et nende jaoks uutel teedel on legend vaja täpsemaks saada ning katsete iseloom nõuaks teistmoodi lähenemist. Kuna pool katset kulges ülesmäge, siis tuli seal välja ka 1,2-liitriste mootoritega Peugeotil võistelnud konkurentide eelis liitriste mootoritega Fordide ees. Katselt eestlastele kolmas aeg ja 12,9 kaotussekundit.

Kanaari saarte ralli avapäeva lõpetas 1,53 km pikkune publikukatse, mille parim aja sõitsid välja Torn – Pannas.

"Arvan, et päevaga võib üldiselt rahule jääda," ütles Torn. "Täit mugavust roolitaga ei tundnud ja seda just märjal. Vaatame, mis homne päev toob ehk saame asja vähe paremaks. Üks on kindel, selliste teede jaoks on legendi kallal vaja veel kõvasti vaeva näha, et asi ilusti kokku jookseks."

Pannas lisas: "Arvan, et päev sujus küllalt hästi. Kuna enamus katseid toimusid mägedes, siis ilm oli seinast seina, vahepeal täitsa kuiv, siis jälle udune ja märg. Arvestades siinset liikluskultuuri ja kõike sellega kaasnevat, siis kaardilugeja jaoks on see korralik kool."

Üheksa kiiruskatse järel hoiavas Torn – Pannas ERC3 ja ERC3 Junior klasside kolmandat kohta. Liidritest jäävad eestlased enne laupäevaseid katseid maha 51,8 sekundiga.

Kanaari saarte ralli jätkub laupäeval kaheksa kiiruskatsega, mille jooksul läbitakse 102,1 katsekilomeetrit.