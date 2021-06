Euroopa meistrid Ken Torn ja Kauri Pannas alustavad ERC hooaega Poolas

Pärast pikka ootust on eeloleval nädalavahetusel lõpuks algamas Euroopa autoralli meistrivõistluste (ERC) tänavune hooaeg. 2021. aasta esimese rallina sõidetakse Poola kruusaralli, kus kolmel võistluspäeval on ees ootamas 14 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 202,76 katsekilomeetrit.

Valitsevate ERC3 ja ERC3 Junior klasside meistritena alustavad hooaega eestlased Ken Torn ja Kauri Pannas, kes sel hooajal heitlemas ERC Junior meistritiitli nimel. Kui möödunud aastal võistlesid ja võitsid eestlased esiveolisel Ford Fiesta Rally4 autol, siis sel aastal on Torn – Pannase võistlustehnikaks neljaveoline Ford Fiesta Rally3 auto. Just Torn – Pannase nimed lähevad ERC ajalukku kirja, kui võistluspaar, kes startisid esimesena Euroopa meistrivõistluste etapil Rally3 autol.

Sarnaselt möödunud aastaga valmistab eestlaste võistlusauto ette M-Sport Poland.

Kui Ken Tornil on sellel hooajal üks võistlusstart Ford Fiesta Rally3 autol juba tehtud, siis Kauri Pannas on viimased kuud taastunud seljavigastusest, mille ta sai veebruaris sõidetud Otepää talverallil. Ravi ja puhkus on saarlasele hästi mõjunud ning tänaseks on arstid andnud Pannasele taas loa ralliautosse istuda.

Enne võistlust said Torn – Pannas Poola kruusateedel meelde tuletada koostööd ja tekitada võistlustunnet. Testi jooksul läbiti 100 testikilomeetrit.

Eestlastel on Poolast head mälestused aastast 2019, kui nad klassivõidud võtsid ja lõpetasid esiveolisel autol kõrgel absoluudi 12. kohal.

"Oleme oodanud autosse tagasi istumist juba päris pikalt. Kuna tegemist on suhteliselt uue auto ja klassiga (ERC Junior), siis mingeid ootusi ülesse kruvida ei oska. Hakkame otsast minema ja vaatame kuidas esimene kruusa ralli läheb," rääkis Torn.

"Arstide poolt on mulle antud roheline tuli, et võin taas ralliautosse istuda. Poola rallit olen oodanud juba pikisilmi. Hea on see, et me oleme seal ühe korra võistlemas käinud ja siis meil läks hästi," ütles vigastusest taastunud kaardilugeja Pannas.

"Kuna ma pole veel uues Rally3 ralliautos istunud ja sellega hooga sõitnud, siis teeb see mind kindlasti ootusärevaks," lisas mees.