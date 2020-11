Ken Torn ja Kauri Pannas lähevad Kanaaridele EM-tiitlit kindlustama

Eestlased asuvad Kanaaridel stardijoonele teadmisega, et reeglite järgi on just nemad tänavused ERC3 Junior klassi Euroopa meistrid, sest isegi kui eestlased jääksid Kanaaridel punktideta ja nende peamised konkurendid võtaks võidu, ei piisaks sellest enam sarja esikohaks. Lisaks sellele kuulub ERC reeglite järgi eestlastele sarja peaauhind, milleks on osalemine kahel ERC etapil 2021. hooajal Motorsport Italia poolt välja pandud Pirelli rehvidega Škoda Fabia Rally2 autol.

Torn – Pannas on küll reeglite järgi tänavused meistrid, kuid Kanaaridel ollakse siiski stardis eelkõige eelmisel aastal paberil ära võetud tiitli pärast ning lisaks veel sooviga saada juurde kogemust nendel kõige raskematel ehk laiadel ja looklevatel teedel.

"Ise ei julge veel ikkagi hõisata tiitlivõidu osas, sest eelmisel aastal saime sellega kõrvetada. Kuigi reeglite järgi peaks meil tiitel käes olema, siis enne ei julge tähistada, kui reaalselt hooaja viimase katse finišis ja see käes," ütles Torn. "Kuigi teoreetiliselt ei peaks me hooaja viimasele ERC võistlusele minema, oli otsus meil juba enne tehtud. Ma arvan, et iga asfaldikilomeeter on meile tohutult kasulik ja väidetavalt on seal ühed siledamad asfaltteed. Seega on ees taas üks äge kogemus."

"Ma pole see hooaeg endale pingeid peale pannud ja nii ka Kanaaridel. Meie kõige nõrgem koht on looklev ja lai asfalt. Just see saab olema meie eesootava nädalavahetuse peaeesmärk, et aru saada mis me nendel teedel valesti teeme. Kui teeme oma asja ja teeme seda hästi, võiksime konkurentsis olla," lisas ta.

"Emotsioone on palju, aga ootan rallit väga. Kindlasti saab huvitav olema, kuna see on meie esimene ralli Kanaaridel," sõnas Pannas. "Tegemist on selle hooaja viimase ralliga, seega püüame seda nautida ja anda endast maksimumi nagu alati."

ERC Kanaaride etapil ootab võistlejaid 17 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 201,79 katsekilomeetrit.

ERC3 Junior punktiseis enne Kanaaride EM-etappi:

1. Torn – Pannas EST 150 punkti

2. Bassas Mas – Coronado Jimenez (Hispaania) 117

3. Radström – Johansson (Rootsi) 45

= Molle – Barral (Belgia-Prantsusmaa) 45