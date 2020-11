Tobreluts: MK-etappidel peab iga paari päeva tagant koroonatesti tegema

Idre katsevõistlustel sprindis meestest parima tulemuse teinud Kristo Siimer oleks saanud tänavu veel viimast hooaega juunioride sarjas sõita, kuid kõik etapid peale maailmameistrivõistluste tühistati. "Juunioride MM on minu jaoks kahtlemata hooaja kõige olulisem võistlus," ütles Siimer. Ta lisas, et treenis ka sel suvel peamiselt juunioride koondise treeneri Tõnu Pääsukese käe all.

Naistest esines katsevõistlustel kõige edukamalt Tuuli Tomingas, saavutades tihedas konkurentsis sprindis 6. ja tavadistantsil 3. koha. Eelmisel aastal samal ajal tundis Tomingas enda sõnul selgelt, et kõik pole parimas korras, mistõttu ebaõnnestus ka hooaeg. Sel talvel üritab ta ülepingutamist vältida. "Tegin otsuse, et jagan viimase ülikooliaasta kaheks," ütles Tomingas.

Peatreener Indrek Tobrelutsu sõnul kulges suvine ettevalmistusperiood hoolimata koroonaviiruse levikust tingitud piirangutest plaanipäraselt. Koondise taustajõududega liitus analüütik Karmen Reinpõld ja erilist tähelepanu pöörati ka jõutreeningutele. "Oleme Karmeniga treeningkavade osas pidevalt ühenduses, kuid põhiliselt on tema sportlastega tegelenud just laagrite vahelisel ajal," rääkis Tobreluts.

MK-sarja korraldust on pandeemia tugevalt mõjutanud, nimelt toimuvad esimese trimestri etapid kolme võistluspaiga asemel kahes – Kontiolahtis ja Hochfilzenis. Võistluspaikades kohapeal on väga ranged reeglid. "MK-etappidel peame iga paari päeva tagant uue koroonatesti tegema," ütles Tobreluts.

MK-sarja avanädalavahetusel on laupäeval kavas individuaaldistants ja pühapäeval sprint. "Esimesel võistlusel stardivad meestest Rene, Kalev ja Kristo ning naistest Johanna, Regina, Tuuli ja Kadri," sõnas Tobreluts. Ta lisas, et järgmistel võistlustel võivad startida ka praegu varunumbritena kaasa sõitvad sportlased, otsus tehakse jooksvalt.

Eesti Rahvusringhääling toob vaatajateni täismahus kogu laskesuusahooaja ehk 72 võistlust 28. novembrist kuni 21. märtsini.