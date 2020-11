Kalev Ermits: eesmärk on laskmises stabiilsus kätte saada

Viimased pool aastat on maailmas väga keeruline olnud. Kuidas see on sinu jaoks möödunud?

Minu jaoks on kõik ikkagi üsna tavapäraselt möödunud. Olen saanud korralikult treenida, olen saanud välismaal treenida. Midagi eriskummalist ei ole pidanud tegema.

Kas koroonaviirus ei ole plaane kuidagi mõjutanud või häirinud?

Reisimistel on sellist läbimõtlemist natuke rohkem, et millistes riikides tasub käia ja millistes mitte. Üldiselt on sportlased olnud alati olnud puhtad ja tahame, et hügieen oleks paigas. Maski kandmine ja käte desifintseerimine on meil alati sees olnud ja tore on näha, et ka tavainimesed seda nüüd teevad.

Teil oli Reginaga privileeg ehk saite palju olla Ruhpoldingis, olla ja treenida heas keskkonnas. Kuidas seal oli olla? Saite korralikult tööd teha?

Kahtlemata saime seal väga kvaliteetseid trenne tehtud. Keskkond soosib seal väljas liikumist rohkem kui Eestis. Kasutasime ära sealseid hüvesid - head pikad tõusud, korralikud mägimatkad. Tõusumeetreid tuli suve peale ikka hulga. Meil see võimalus oli Regina vanemate näol ja lisakulusid suures pildis juurde ei toonud. Ma arvan, et igal juhul hea valik.

Välismaasportlased elavad päris tihti nii, et nurga taga on suur kuulus keskus. On selline elu mõnus ka, et tead et sa oled MK kohas, väike hopp ja oledki juba kohal ning treenid igapäevaselt väga heades tingimustes?

Kahtlemata ja suve jooksul oli väga kihvt näha, et seal käis läbi palju teisi suuri tiime. Sealt oli nii mõndagi head näha, kuidas teised treenivad ja sain isegi häid nippe sealt.

Tervis on olnud korras?

Minul on olnud korras. Olen saanud teha kõike, mida teha on olnud vaja.

Kuidas sa end lume peal tundnud oled?

Lumel oleme olnud kümmekond päeva. Esimesed kilomeetrid olid ikka konarlikud. Tänasel päeval tunnen end selgelt paremini. Esimese nädala tegime mahukamalt, teisel nädalal viimistlesime intensiivsusega. Füüsiline pool on päris arvestatav. Tunnen end pigem hästi.

Raido (Ränkeli) selja taga püsid kenasti?

Teinekord eeski.

Oled sa selleks hooajaks valmistudes midagi teistmoodi teinud? Oli sul pärast eelmist hooaega millegi peale väga palju mõelda?

Teistmoodi oleme teinud palju. Oleme välismaal ise väga palju treeninud. Koondise poole pealt on tulnud päris palju ja häid lisajõude. Andmeanalüütik Karmen (Reinpõld) on lisandunud, kes on võtnud ette selle, et igal sportlasel võiks olla individuaalne tee ja treeningplaan. Oleme iga päev valideerinud oma seisundit ja selle põhjal teinud optimaalseid muudatusi, et iga sportlane saaks teha kvaliteetselt oma asjad ära.

Tunned sa, et Karmeni lisandumine on andnud esiteks professionaalsuses juurde, aga usaldad sa sellist väga teooriapõhist lähenemist?

Jah, mina usaldan. Nii palju, kui oleme teinud siin mõned kuud, siis on olnud neid päevi, kus oleme arutanud ja leidnud lõpuks hea ja kiire lahenduse. Jah, see töötab.

Eelmisel hooajal oleme palju rääkinud ja lootnud. Mingeid sähvatusi kohati tuleb, teadetes oled teinud häid sõite. Kuidas see kõik stabiilselt klappima panna?

Laskmise osas tuleb mul endiselt sellist ebakindlust tekitavaid vigu. Eelmisel hooajal oli laskmine väga kesine, sel hooajal tahaks loota ja mõned parameetrid näitavad, et võib-olla on see natuke paranenud. Tuleb lihtsalt ära lasta ja saada stabiilne platoo kätte. Küll sealt ka sähvatab.

See hooaeg tuleb koroonaviiruse tõttu teistsugune. Kui häiriv see karuselli minnes on? Kogu aeg läheb testimiseks, inimesed puutuvad omavahel vähem kokku, suurt mulli tekkida ei saa. Palju see ajudele hakkab käima ja palju see hooaega väljaspool rada mõjutab?

Keeruline öelda, see on esmakordne juhus, kui nii hakkab olema. Ma ei usu, et see kuidagi väga märkimisväärselt teistmoodi talveperioodi mõjutab kui varasemalt. Lihtsalt reisimist on vähem, pead olema rohkem oma tiimikeskselt, aga suusarajal sõidavad kõik mees-mehe vastu ja teisi sportlaseid on igapäevaselt näha.

Kaks nädalat Kontiolahtis ja seejärel kaks nädalat Hochfilzenis, on see mõnes mõttes parem ka, et tõmblemist on vähem?

Jah, see võib isegi olla, et on mõnusam. See iga esmaspäevane reisimine ja asjade kokku-lahti pakkimine on olnud väsitav ja kurnav. Võib-olla selline kahe nädala kaupa tegutsemine on ka sportlastele sõbralikum ja hooldetiimidele samuti.

Mida sa sel hooajal korda tahad saata?

Minu eesmärk on saada laskmises mingi stabiilsus kätte. Pigem sinna 80+ protsendi tabavuse peale. Kui selle platoo saaks kätte, siis sealt on juba lihtsam mõnikord lasta 100-portsendilise tabamusega.