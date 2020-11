Laskesuusatamise MK-hooaeg lõpeb Nove Mesto ja Oslo etappidega

9.-21. veebruarini peetakse Sloveenias Pokljukas maailmameistrivõistlused ning pärast seda pidi MK-karussell siirduma Hiina, kus Pekingis pidi toimuma olümpia testvõistlus. Hiljuti aga teatati, et koroonaviiruse pandeemia ja sellega seotud reisipiirangute tõttu otsustati Pekingi MK-etapp ära jätta.

Nüüd teatas IBU, et sarnaselt kahele esimesele trimestrile peetakse ka viimasel kolmandikul kolm etappi kahes võistluspaigas – Pekingi etapi asemel võisteldakse 1.-7. märtsini Tšehhis Nove Mestos, kus nädal hiljem toimub ka eelviimane etapp. MK-sari lõpetatakse taas Norra pealinna Oslo külje all Holmenkollenis, hooajale tõmmatakse joon alla 21. märtsil.

IBU lisas, et kuna kolmanda trimestri võistluseni on veel mitu kuud aega, lepiti nii Nove Mesto kui Oslo korralduskomiteedega kokku, et jaanuari lõpus vaadatakse üle, milline on koroonaviiruse levik nendes riikides ja siis tehakse lõplikud otsused.

Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab juba sel laupäeval Kontiolahtis, mis võõrustab kaht esimest etappi. Kogu tänavuse MK-hooaja kannab üle Eesti Rahvusringhääling.