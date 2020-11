Tuuli Tomingas: üritan iga päev leida millestki rõõmu

Algava hooaja eel loodab Tomingas lõigata tulu muutunud mõtteviisist ja koroonaviiruse pandeemiast tingitud piirangutest omamoodi kasu lõigates tugevamaks treenitud kehast.

Kas tunned selle hooaja eel, et viimased pool aastat on läinud hästi?

Võiks öelda küll, et on läinud hästi. Aga eelmine aasta läks ka ettevalmistus hästi, nii et ma ei julge siin midagi lubada. Teisiti on võib olla see mõttekoht, et olen suutnud protsessi nautida ja teengi asja rõõmuga, mitte hullu eesmärgi nimel, et pean midagi saavutama. Üritan iga päev leida millestki rõõmu ja olen õppinud väga armastama seda, mida teen.

Kas oled ettevalmistuse jooksul saanud midagi teha teistmoodi, millelegi rohkem keskenduda ja midagi teha paremini?

Eelmine aasta tahtsin olla kõiges kõige parem: koolis, eraelus, spordis loomulikult. Ilmselgelt ma ei ole superinimene ja kuskilt pidi mingi järeleandmine tulema. Kahjuks sattus niimoodi, et tervis hakkas jupsima. Sai natuke üle pingutatud kooli ja kõigega. Tegin sellest omad järeldused ja otsustasin kevadel, et kuskilt tuleb järele anda. Kuna ma arvan, et spordis on elu kõige paremad ja ilusamad aastad, siis andsin kooli koha pealt natuke järele. Võtsin koormust vähemaks ja vaatasin plaanid üle, mis rohkem aega võtavad. Tegin seal ka natuke korrektuure. Mis veel teisiti olen teinud - olen üritanud nautida seda, mida teen. Võtnud juurde näiteks ratsutamise või mingid jooksud.

Kas saad oma CV-sse kirjutada, et oled sada protsenti profisportlane?

Kas nüüd seda... olen saanud seda enne ka teha. Olen üritanud asja professionaalsel tasemel ajada, aga lihtsalt olen rohkem aega spordile pühendanud.

Nii palju, kui siin sügisel on protokolle näha olnud, siis Tuuli Tomingasel on läinud hästi. Suusakiirus määrab väga palju tulemuse. Kas tundsid rullihooajal, et oli hästi? Ja kas tunned pärast lumelaagrit, et asjad on paremad ja kas tunned iseenda sees, et liigud edasi?

Absoluutselt. Kõik on läinud väga ilusti. Eks me kõik oskame trenni teha ja treenimises maailmameistrid olla. Aga iseasi on see, kuidas seda seisu rakendada võistlustel ja kuidas seda seisu hoida? See on omaette küsimus. Eelmisel aastal kahjks ma oma head seisu ei suutnud hoida ja läks nagu läks. Proovime see aasta teisiti teha. Mis ongi peamine - üritan ennast mitte survestada. Üritan baastaset parandada ja isegi, kui ma ei suuda lasketiirus maksimaalselt head tulemust teha, siis kompenseerin seda sõidurajal või muudmoodi. Ma lähen talvele kindlasti enesekindlamalt vastu kui eelmisel aastal.

Probleemid probleemideks, aga kas tunned, et see, mis eelmisel aastal juhtus - oled oma peas sellest aru saanud, teinud korrektuuri ja analüüsinud, et "jah, seal läks valesti ja ma püüan enam mitte nii teha"?

Absoluutselt. Kevadel seoses COVID-iga oli ka rohkem aega enda jaoks ja sai päris palju asju läbi mõelda. Kuidas teha paremini, mida teha paremini ja mis on minu elus võib-olla oluline. Tegin sellest omad järeldused ja jõudsingi järeldusele, et sport on ikkagi minu hinges väga suurel kohal. Ma tõesti väga armastan seda, mida teen ja punt on ülilahe. Mul on tõesti väga tore kõike teha. Pean sellesse maksimaalselt panustama ja õppima asja natuke pingevabamalt võtma. Üritangi igast trennist minna koju mõeldes, et oligi hea trenn ja oligi tore ja midagi on kaasa võtta.

Kui palju see viimase poole aasta jooksul häirinud on ja kui palju see võistlushooaega häirima hakkab, et elame suhteliselt nõmedal ajastul, kus väga paljud asjad on piiratud?

Mis siin ikka, eks tuleb kohaneda. Kevadel oli päris segane. Enda jaoks oli päris hirmutav - ei tea, mis homme saab. Kõik olukord oli nii uus. Aga samas... tasus vaadata asja helget poolt! Saigi teha asju, mida muidu pole teha saanud. Oli enda jaoks rohkem aega, ei pidanud kevadel nii palju koolivahet sõitma. Tegin kevadel selliseid harjutusi ja asju, mida jõusaalis mugavustsoonis ei oleks teinud. Aga nüüd ei jäänud muud üle - pidin lihtsalt tegema. Selle arvelt olen kindlasti tugevamaks saanud. Mis puudutab võistlushooaega - eks ta nõme olukord on. Ei ole pealtvaatajaid. Esimesed neli etappi on niimoodi, et kaks ühes ja kaks teises kohas - ei ole melu ja asja nii palju. Aga maailm on ikka kohal ja oleme joonel kõik koos. Tuleb oma asja teha.

Tuleb hakata päris palju proove teha ja mull on kontrolli all. Kas elustiili võib hakata sel hooajal kuidagi häirima?

Ma ei usu, et see mind häirib, sest kokkuvõttes puudutab see meid kõiki. Oleks siis ainult mina see, keda kontrollitakse või kellele rakendatakse reegleid. Kõik peavad selle läbi tegema. Kohanemise küsimus. Ma ei usu, et see konkreetselt minule suurt peavalu valmistama hakkab.

Üle-eelmisel hooajal kaks korda 14 koht. Eelmine hooaeg ei läinud nii nagu lootsime. Mida sel hooajal iseendale tõestada tahad?

Ma tahan tõestada, et see kaks korda 14 ei olnud juhus. Väiksemaid eesmärke oleks nadi võtta. Tuleb üle trumbata need.