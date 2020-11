Läti laskesuusatäht nakatus koroonaviirusega

Lisaks Bendikale diagnoositi koroonaviirus ka Läti koondise peatreeneril Ilmars Bricisel, kes samuti seetõttu hooaja avaetapile sõita ei saa.

Algava hooaja kaks esimest etappi peetakse Soomes Kontiolahtis. Sel nädalavahetusel on kavas tavadistantsid ja sprindid, järgmine etapp algab 3. detsembril sprintidega.

Bricis rääkis uudisteagentuurile LETA, et nii tema kui Bendika on asümptomaatilised. "Meil pole midagi hullu viga," ütles Bricis. "Meil oli mõlemal poolteist päeva palavik, aga see polnud midagi erilist. Kui lubatakse, läheks Baiba ilmselt juba nüüd võistlema."

Bricise sõnul teevad nad uue testi 27. novembril ja kui siis proov enam koroonaviirust ei näita, on neil võimalik teiseks MK-etapiks Soome sõita. Bricis kinnitas, et keegi teine Läti koondislastest haigestunud ei ole.

Pühapäeval teatas Leedu Delfi, et nende esilaskesuusataja Tomas Kaukenas nakatus koroonaviirusega ja just temalt võis nakkuse saada ka Bendika, kuna nad on koos treeninud.