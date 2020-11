Kristo Siimer: üritan endale tõestada, et suudan õigel ajal ära lasta

Tänu headele tulemustele Idres nimetas peatreener Indrek Tobreluts Siimeri hooaja esimeseks MK-etapiks Eesti koondisesse.

Kristo, eelmisel aastal said sa esimesed kogemused MK-sarjas kätte. Mida see maailm sulle näitas ja mida see maailm sulle andis?

Andis mulle reaalsustaju, et tegelikult maailmas see suusa- ja lasketase on päris kõrge. Et kui Eestis oled harjunud võistlema viie või kümne inimesega, siis seal pead ikka väga hästi õnnestuma, et üldse kuskile jõuda.

Tundsid sa, et see oli sinu karjääris, sinu vanuses vajalik samm ja sa nüüd tead, mis toimub?

Ma isegi ei ütleks, et see oli nii vajalik. Oleksin hea meelega tegelikult juunioride võistlused ära teinud. Ma otseselt ei kibelenud sinna, aga kui vaja oli, siis ma võisin minna. Kindlasti sain selles suhtes mingi reaalsustaju, et kuidas tegelikult asi käib.

Fakt on nüüd see, et selles olukorras, kus me oleme, neid juunioride võistlusi sul enam ei tulegi.

Ei tule.

Ehk siis põhimõtteliselt võime öelda, et sellest aastast läheb ikkagi nüüd täiskasvanute maailm, nii ootamatult, kui see ka ei ole, käima teie jaoks.

Selles suhtes küll, jah. Õnneks üks võistlus on jäetud, mis on kõige tähtsam – juunioride MM. Mis siis on minul prioriteet, kuhu tahan oma jõud suunata.

Jah, aga ikkagi see pikk hooaeg saab nüüd olema juba täiskasvanute hooaeg?

Pikk on, jah, täiskasvanutega.

Räägi, kuidas sa selleks hooajaks valmistanud oled ja mida sa teinud oled – oled sa juurde pannud, vähemaks võtnud?

Sel hooajal olen veel teinud enda treeneri Tõnu Pääsukesega. Ma ei ole läinud veel koondisega treenima, kuigi paar laagrit ma nendega tegin mägedes. Üldjuhul on trennid olnud samad, mis eelmisel aastal, lihtsalt mahud on jälle natukene tõusnud.

Kuidas ennast suusa peal tundnud oled enne hooaega?

Päris hea tunne oli tegelikult siin jälle üle pika aja suusatada. Väga pikalt ootasin seda, Kuu aega tagasi tegelikult oleks läinud Soome, aga selles olukorras siis piirid olid kinni, ei saanud minna ja kuu aega lükkus edasi, aga see-eest praegu on väga hea sõita.

Mis sa arvad, kuidas COVID-19 ja sellega kaasnev seda hooaega mõjutama hakkab? Teadmatust on palju.

Eks ta kindlasti mõjutab, nüüd on süsteem nii üles tehtud, et põhimõtteliselt sportlased omavahel väga suhelda ei saa, kõik on n-ö enda väikestes gruppides, tiimidega. Eks ole näha, kuidas nagu toimima hakkab, aga hetkel on päris huvitav hooaeg ees.

Ja ikkagi, mis sa siis endale tõestada tahad ja mis sa oma esimesel täiskasvanute ja viimasel juunioride aastal teha tahad?

Ma arvan, et mul on praegu kõige tähtsam lasketiirus lasketöö, lasketabavus. Sellega olen päris raskes olukorras olnud. Ma ei ole küll väga halb laskja olnud, aga see on mul võimalusi käest ära võtnud. Kui sõiduvorm on mul päris okei, võrreldes teistega, siis laskmine on see miinuskoht olnud. Sellega ma üritan sel aastal endale tõestada, et ma suudan õigel ajal ära lasta.