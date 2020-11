VIDEO | Kuidas muudab koroonakriis laskesuusahooaega?

Kui tavaliselt jõutakse ühe võistlustrimestri jooksul vähemalt kolme võistluspaika, siis nii esimeses kui teises trimestris on sel hooajal vaid kaks võistluspaika. Nii algab hooaeg kõigepealt kahe esimese etapiga Soomes Kontiolahtis, kust seejärel minnakse kaheks nädalalõpuks Austriasse Hochfilzenisse.

Pärast uut aastat siirdub laskesuusakaravan kaheks nädalaks Saksamaale Oberhofi, seejärel nädalaks Anterselvasse ja siis ongi juba veebruaris käes maailmameistrivõistlused, mis tänavu toimuvad Pokljukas. Seejuures tasub märkida, et hetkeseisuga on publik lubatud vaid Kontiolahtisse, kuhu igal võistluspäeval peaks pääsema 4500 inimest.

Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu ehk IBU spordidirektor Felix Bitterling tõdeb, et eelkõige on hooaja läbiviimiseks vaja kõigilt osapooltelt mõistvust ja palju õnne. IBU on panustanud palju raha nii enda loodud testisüsteemile kui toetanud ka rahvuslikke alaliite ja võistluste korraldajaid. Aga kõige tähtsam on, et tiimid ise mõistaksid olukorra tähtsust ja ei otsiks ebavajalikke kontakte.

"Me väga loodame, et kõik need protseduurid mõjutavad tiime nii vähe kui võimalik. Kuid muidugi on palju muutusi. Palju on reeglistikke, kuidas sportlased peaksid käituma. Neil kõigil on vaja sotsiaalset kontakti, aga see on just see, mida nad peavad praegu piirama," rääkis Bitterling intervjuus ERR-ile.

"Neid kõiki on palutud vähendada omavahelisi kontakte nii palju kui võimalik. Iga kontakt võib praegu viia karantiiniolukorda, mis ei pruugi mõjutada ainult ühte kindlat sportlast vaid ka näiteks toakaaslast. Samuti sportlast, kellega ta on koos istunud hommikusöögilauas. See on väga keeruline situatsioon, kus tuleb tähele panna nii paljusid detaile," tõdes IBU spordidirektor.

On selge, et ilma positiivsete proovideta hooaega läbi ei vii. Kuid mis saab olukorras, kui leitakse esimesed koroonapositiivsed? "Meil on oma laboratooriumiga kindel tegevuskava, kuid lõpuks peame me järgima võistlust korraldava riigi seadusi," lõpetas Bitterling.