Kadri Lehtla: ma ei ole end vist kunagi nii hästi tundnud

Viimati kuus hooaega tagasi MK-sarjas punktidele jõudnud 35-aastane Kadri Lehtla on viimastel aastatel maadelnud mitmete muredega ja MK-sarjas võistelnud pigem episoodiliselt. Kuid üle-eelmisel nädalavahetusel Rootsis peetud katsevõistlustel näitas A-koondisesse mittekuuluv Lehtla uut taset just suusasõidus, teenides tavadistantsil seitsmenda koha, millega edestas ka mitmeid nimekaid MK-sarja naisi.

"Kolm aastat, mis olen teinud tööd, neist kaks esimest aastat oligi selline tugev põhjaladumine, vundamendi uuesti ülesladumine, sest see oli täiesti maatasa lõhutud," rääkis Lehtla. "Ja sellest kevadest tundsin, et nüüd saab hakata edasi müüri laduma kuni katuseni välja. Ma ei tea, mis siit edasi võib tulla, eks paistab. See protsess on võtnud aega. Kindlasti olin ise ka üllatunud, et need esimesed võistlused kohe nii hästi läksid. Tegelikult teadsin, et olen heas vormis. Ma ei ole vist kunagi nii hästi ennast tundnud."

"See mulle väga suure üllatusena ei tulnud," kommenteeris Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts Lehtla avavõistlusi. "Kadri on ju aastaid tagasi väga korralikku liikumiskiirust näidanud, miks ta ei võiks sinna samasse tasemele tagasi jõuda? Ma ei näe ühtegi takistust. Meil on üks lisanaine, kellega saame julgelt arvestada. Teatevõistlust silmas pidades on see kindlasti suureks abiks."

MK-sarja avanädalavahetusel võistlevad naised 15 kilomeetri tavadistantsil ja 7,5 kilomeetri sprindis.

"Ma ei kujuta ette tegelikult, kus ja mis toimuma hakkab. Ma küll osalesin eelmise hooaja lõpus paaril MK-etapil, aga nende aastatega on muutunud – rahvas on muutunud, sportlased muutuvad, nende kiirused muutuvad. Ma ei kujuta ette," arutles Lehtla. "Tahan lihtsalt teha igatepidi head sõitu, eks siis näis, mis sealt tuleb."

Kogu tänavuse maailmakarikahooaja kannab üle Eesti Rahvusringhääling.