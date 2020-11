Tobreluts: loodan, et oleme paremas seisus kui eelmisel aastal samal ajal

Peatreener Indrek Tobreluts pani Idres peetud võistluse tulemusi arvestades paika koondise, kuhu nimetas meestest Rene Zahkna, Kristo Siimeri ja Kalev Ermitsa ning naistest Tuuli Tominga, Johanna Talihärma, Kadri Lehtla ja Regina Oja. Peatreener lisas, et Kontiolahtisse sõidavad kaasa ka Raido Ränkel, Robert Heldna, Grete Gaim ja Susan Külm.

Enne Idre võistlust viibis Eesti koondis seal laagris ja siis andis Tobreluts ka ERR-ile intervjuu, kus rääkis, mida ta eelseisvalt hooajalt ootab.

Indrek Tobreluts, kuidas need viimased pool aastat on läinud?

Minu hinnangul on hästi läinud. Tegelikult see maailmas valitsev segane olukord meie tegemisi väga palju seganud ei ole.

Objektiivselt hinnates, mille poolest peaksime olema nüüd eelmistest aastastest paremad või mis on need mingisugused indikatsioonid, mis annavad sulle enesekindluse, et võiks tulla täitsa korralik hooaeg?

Jah, sellel aastal on meil väikseid muudatusi võistkonnas, oleme kaasanud lisajõude – Karmen Reinpõllu ja Hanno Tikkerbäri – oma eriala spetsialiste, kelle näol, ma usun, treeningute kvaliteet on paranenud ja töö on muutunud natukene individuaalsemaks ja professionaalsemaks. Loomulikult, garantiisid ei ole, aga ma loodan, et oleme paremas seisus kui eelmisel aastal samal ajal.

Tunned sa, et sul on koorem läinud kuidagi kergemaks sellega, et erialaspetsialiste ja professionaalset tööd on tulnud koondisesse juurde?

Kindlasti, jah. Sellest me eelmisel aastal rääkisime, et see vajadus meil on. Ja kogu selle üldfüüsilise poole ülesehituse, mis on päris mahukas, on Hanno võtnud täiesti enda õlule.

Mis rollides te Karmeniga olete ja kuidas see töö teie vahel ära jaguneb?

Karmen on andmeanalüütik ja osadel sportlastel ka personaalne treener, kes tegeleb tegelikult süvendatult laagrivahelisel perioodil nende sportlastega. Aga suhtleme tihedalt ja vahetame infot sportlaste seisunditest pidevalt. Selles mõttes ei ole nüüd päris selline seis, et mingi grupp teeb täiesti midagi erinevat, kuigi ettevalmistuse osas on päris erinev ettevalmistus paljudel sportlastel siiski väljakujunenud, osadel sportlastel n-ö kõrvalalana on kasvanud jooksu osakaal ja osadel sportlastel on tublisti kasvanud ratta osakaal. Saab olema huvitav aeg ja kevadel saame näha, mis otsused olid head. Kindlasti on siin õppida kõigil sellest hooajast.

Hästi raske on alati sel ajal mingit indikatsiooni anda, kuidas võistlusolukorras asjad kulgevad, aga kuidas siin lume peal see liikumine poistel-tüdrukutel tundub?

Ega me lume peal ühtegi sellist kontrollstarti teinud ei ole. Lähipäevil seisavad kaks sellist starti ees ja seal saame siis esimese tõsisema tagasiside. Aga treeningperioodil on neid teste tehtud ja mõni sportlane on teinud väga ilus arengu, mõni on teinud väiksema arengu, mõni tundub, et ei ole väga palju arenenud, aga loodame, et nende sportlaste reserv on veel kasutamata ja avanevad talvel.

Mis sa arvad, mis sellest hooajast saada võib? Palju sellist teadmatust on, palju n-ö lahtisi otsi? Ehk siis kui keeruline see karussellile sisenemine tegelikult saab olema?

Jah, segadust on palju. Praegu teame nii, et läheme 23. novembril Kontiolahtisse ja seal toimuvad esimesed kaks MK-etappi. Otsustatud on ka jaanuarikuu, aga praeguses keerulises situatsioonis me ei tea, iga nädal võib tulla muutusi ja IBU valmistub tegema ka jooksvalt otsuseid. Mingit kindlust ei ole, läheme siit minema ja keskendume oma tegevusele, muu ei ole hetkel meie kontrolli all.

Aga mis sa arvad, häirib see ka kuidagi või on see teistpidi jällegi lihtsam, reisimist on vähem?

Selles mõttes küll, jah. Reisimise osa väheneb, aga muu kulutus selle juures tegelikult tublisti kasvab. Nüüd peab kogu võistkond elama ühes hotellis, mis meie jaoks tähendab tegelikult päris suurt lisakulu. Kui me varasemalt ikkagi otsisime endale soodsaid võimalusi, siis nüüd ei ole võistkonnal ise enam võimalik valida elukohta võistluspaigas. Ja see on aasta peale alaliidule tegelikult päris suur lisakulu, hinnanguliselt selline 30-40 000 eurot.

Räägi palun ka sellest, mis hakkab võistlustel toimuma ja räägi hooldetiimist – on seal mingeid muudatusi või on kõik sama?

Kuna nüüd detsembrikuus IBU karikasarja ei toimu, siis oleme kogu jõud koondanud A-koondise juurde ehk [hooldetiimis] lisaks ongi Rain Kureso. Teise treenerina käib kaasas Karmen teatud etappidel, Hanno käib kõikidel etappidel kaasas. Hooldetiim on täienenud võrreldes eelmise hooajaga Marten Pulles näol, kes siis eelmisel hooajal oli IBU karikatiimis. Selles mõttes võistkond on tublisti täienenud ja lisajõud on juures, selle pealt võiks väike arenguhüpe samuti toimuda.