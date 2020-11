Tomingas läbis mõlemad lasketiirud puhaste paberitega ja lahkus teisest tiirust neljandana, lõpuks sai ta seitsmenda koha, kaotades võidu võtnud rootslanna Hanna Öbergile 56 sekundiga.

Öberg oli ka rajal kiireim suusataja, Tomingas oli 21. sõiduajaga, jäädes rootslannale sõidus alla 42,4 sekundiga.

Tominga senine parim tulemus MK-sarjas oli 14. koht.

Teistest eestlannadest käisid nii Johanna Talihärm kui Regina Oja kahel trahviringil, lõpetades vastavalt 62. ja 67. kohaga. Talihärm kaotas võitjale 2.30,7 ja Oja 2.40,3. Kadri Lehtla eksis ühel lasul ja sai 86. koha (+3.13,4).

Öbergi järel jõudsid pjedestaalile norralannad – teise koha sai Marte Olsbu Röiseland ja esimest korda jõudis esikolmikusse Karoline Knotten. Mõlemad norralannad tegutsesid lasketiirudes eksimatult, Röiseland kaotas võitjale 23,9 sekundiga ja Knotten 37,8 sekundiga.

Hooaja teine etapp peetakse samuti Kontiolahtis, kui neljapäeval, 3. detsembril on taas kavas sprindid. Teisel etapil sõidetakse ka jälitussõidud, kuhu pääsevad sprindi 60 paremat. Kõiki võistlusi näeb otsepildis ERR-i kanalites.

Enne sõitu:

Naisi on stardinimekirjas 104 ja eestlannasid pääseb rajale neli: Johanna Talihärm (nr 26), Regina Oja (nr 43), Tuuli Tomingas (nr 62) ja Kadri Lehtla (nr 97).

Talihärm on enda karjääri parimad tulemused teinud just sprindis – kaks aastat tagasi Östersundis sai ta 20. koha ja 2018. aasta olümpiamängudel 22. koha. Oja senine parim tulemus on samuti sprindis ja samuti 20. koht, mille ta sai eelmisel hooajal Nove Mestos. Tomingas oli üle-eelmisel hooajal USA-s nii sprindis kui jälituses 14. Lehtla sõitis MK-sarja sprinti viimati kevadel Kontiolahtis ja oli siis 90. Tema parim sprinditulemus pärineb 2008. aastast, kui ta sai Östersundi MM-il 20. koha.

Laupäevase 15 km tavadistantsi võitis itaallanna Dorothea Wierer, edestades vaid 0,8 sekundiga sakslanna Denise Herrmanni. Parima eestlannana sai Tomingas 26. koha, punktile jõudis ka Talihärm, kes lõpetas 31. kohaga.