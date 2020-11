Laskesuusatamise MK-hooaja alguseni jääb kaks nädalat

25-aastane Tuuli Tomingas näitas kvaliteeditõusu märke juba suvistes ja sügistes koondiselaagrites. Üle-eelmisel hooajal saavutas ta MK-sarjas kaks 14. kohta ent eelmine hooaeg ebaõnnestus täielikult. Laupäevase sprindi kuuenda koha järel näitas Tomingas lühendatud tavadistantsil eelkõige kiiret suusasõitu. Kolm trahvi andsid küll korra eksinud olümpiavõitja Hanna Öbergi ja tema õe, pühapäeval samuti kolm möödalasku teinud Elvira Öbergi järel kolmanda koha ent selja taha jäid mitmed nimekad Rootsi ja Tšehhi koondislased. Oma pitseri jätsid suusasõidule ka jalakrambid.

Samuti hea nädalavahetuse teinud Kadri Lehtla oli pühapäeval seitsmes, Johanna Talihärm 18. ja Regina Oja 22. Need neli naist moodustavad Eesti koondise ka MK-hooaja avavõistlusel Kontiolahtis.

"Kõik on läinud väga ilusasti, aga me kõik oskame trenni teha ja kõik oskavad olla treenimise maailmameistrid. Iseasi on see, kuidas seda seisu rakendada võistlustel ja kuidas seda hoida. See on omaette küsimus," rääkis Tuuli Tomingas intervjuus ERR-ile. "Eelmisel aastal ma ei suutnud oma head seisu hoida. Läks nagu läks. Proovime sel aastal teisiti teha. Peamine on see, et ma üritan end mitte survestada, üritan baastaset parandada võrreldes eelmise aastaga ja isegi kui ma ei suuda lasketiirus maksimaalselt head tulemust teha, siis võib-olla kompenseerin seda sõidurajal või muud moodi. Lähen sel aastal kindlasti enesekindlamalt talvele vastu kui eelmisel aastal."

Koondise peatreeneri Indrek Tobrelutsu kõrval on tänavu treener-analüütiku rollis Karmen Reinpõld, kes teeb üldfüüsilise treeningplaanid mõne erandiga enamikule Eesti koondise sportlastest. Üldfüüsilise ettevalmistuse poolele on kaasatud ka jõusaalitreener ja füsioterapeut Hanno Tikkerbär.

"Karmen on andmeanalüütik ja osadel sportlastel ka personaalne treener, kes tegeleb nendega süvendatult laagrivahelistel perioodidel. Ei ole päris selline seis, et mingi grupp teeb täiesti midagi erinevalt. Kuigi jah, ettevalmistus on paljudel sportlastel siiski päris erinev välja kujunenud," rääkis Eesti koondise peatreener Indrek Tobreluts.

Eesti koondise treener-analüütik Karmen Reinpõld lisas: "Ma kindlasti ei katsetanud esimesel hooajal piire. Me läksime väga kindla peale. Meie eesmärk oli hoida sportlased terved, tekitada väga hea treenitus, väga hea aeroobne põhi, mille peale saame ehitada võistlusvõimekuse."

Ka laskesuusatamise MK-sari ei jää puutumata globaalsetest probleemidest. Juba on vähendatud riske võistluskohtade vähendamisega, nii toimuvad esimesed etapid enne jõule vaid Kontiolahtis ja Hochfilzenis.

"Segadust on palju," ütles Tobreluts. "Praegu teame nii palju, et läheme 23. Kontiolahti ja seal toimuvad esimesed kaks MK-etappi. Otsustaud on ka jaanuarikuu, aga praeguses keerulises olukorras võib igal ajal tulla muutusi. IBU (rahvusvaheline laskesuusaliit - toim.) valmistub tegema ka jooksvalt otsuseid. Kindlust ei ole. Lähme siit minema ja keskendume oma tegevusele, muu ei ole hetkel meie kontrolli all."

Meeste koondises näitas omavahelises konkurentsis laupäeval parimat minekut noor Kristo Siimer, pühapäeval oli parim Kalev Ermits. Lisaks neile kuuluvad avaetappidel koondisesse Rene Zahkna ja Raido Ränkel.

"Minu eesmärgiks on eelkõige saada laskmises stabiilsus kätte. Pigem sinna 80+ protsendi peale tabamus. Kui selle platoo saaks kätte, siis sealt on lihtsam mõnikord lasta 100% tabamusega," rääkis Kalev Ermits.

Tuuli Tomingas lisas: "Ma tahan tõestada, et see 2 x 14. (koht) ei olnud juhus. Endiselt oleks väiksemaid eesmärke natuke nadi võtta. Tuleb üle trumbata need."

Laskesuusatamise MK-sarja hooaeg algab 28. novembril ja kogu hooaja toob otseülekannetes kodudesse Eesti Rahvusringhääling. Hooaja avapäeval on eetris ka laskesuusasaade "Viiest viis".