Grete Gaim: treeningute sisu on olnud palju kvaliteetsem

Grete Gaim tegi eelmise hooaja MK-sarja avaetapil karjääri parima tulemuse, saades 15 km tavadistantsil 27. koha. Paraku jäigi see ainsaks sähvatuseks ja ülejäänud hooaeg nii hästi ei läinud. Laskesuusakoondise treener-analüütiku Karmen Reinpõlluga koostööd tegev Gaim sõnas, et nüüd on pandud rõhku stabiilsusele.

Läinud nädalavahetusel Rootsis peetud hooaja avavõistlustel sai Gaim sprindis nelja möödalasu juures 30. koha ja oli lühikesel tavadistantsil üheksa möödalasuga 37. Koondise peatreener Indrek Tobreluts pani just Idre võistluse tulemusi arvestades paika MK-sarja esimesel etapil startiva koondise, naistest osutusid valituteks Tuuli Tomingas, Johanna Talihärm, Kadri Lehtla ja Regina Oja. Gaim ja Susan Külm sõidavad Kontiolahtisse varuvõistlejatena.

Grete, kuidas su viimased pool aastat on läinud?

Nagu ikka – palju treeninguid ja vaatamata sellisele raskele ajale ka reisimist. Olen väga õnnelik, et sain treenida väga mitmes erinevas paigas ja tõesti teha kvaliteetset tööd.

Eelmine aasta oli selles mõttes niisugune tõusude-mõõnadega. Hooaeg ju algas kõik väga hästi ja sa said seal n-ö korraliku punni maha, palju punkte. Kuidas nüüd seda hooaega alustada selliselt, et umbes sarnane asi oleks võimalik?

Ma ei ole kindel, et see hooaeg võib täpselt nii alata, aga kindlustunne hooaja kulgu arvestades tundub kindlam. Tunne hetkel on võib-olla selline, et ei ole veel nii-nii valmis hooajaks ja kui me ka teame, et maailmameistrivõistlused on veel mägede taga. Jah, tore oleks, kui esimene etapp saaks kohe sellise mineku, aga mitte midagi ei juhtu, kui see ei juhtu ka esimesel etapil.

Kuidas see koostöö Karmeniga käima on läinud? Mida sa oled sealt saanud, miks sa tema kasuks otsustasid ja milline see partnerlus välja näeb teil?

Ma arvan, et asi niivõrd palju ei olnudki tema kasuks otsustamises. Aga ma olen tõesti ääretult üllatunud ja rahul selles osas, et mul on esimest korda naistreener, mis on tegelikkuses natukene teistmoodi. Eks treenerivahetus nõuab alati harjumist. Aga ma arvan, et me oleme väga kenasti hakkama saanud ja tema pihta on mul tõesti ainult head sõnad öelda. Ta on olnud toetav igas olukorras nendel rasketel päevadel ja alati valmis muutma minu enesetundele plaani ja minu arvamusele, ei suru ainult enda mõtet peale. Ma väga hindan seda.

Ilmselgelt on ta ikkagi süsteemiväline inimene, kui palju ta näiteks sinu puhul reaalselt mingeid asju muutis?

Kui nüüd üldpilti arvestada, võrreldes eelmiste aastatega, siis ma arvan, et see muutus on olnud väga suur. Just ka selle põhjal, et treeningute sisu on niivõrd palju kvaliteetsem või sisukam ja kindlasti tulebki juurde see, et vähem sellist lisatööd või et ongi selline terviktöö olnud. Ja ta on suutnud mind hoida tagasi, mis on parim asi.

Sa vahetasid suusamarki. Millest selline otsus? Said alles siin laagris uusi suuski proovida, oled sa rahul ja kui kaua see aega võtab, et sellega harjuda?

Jah, sellised suured muutused, varustuse muutused on alati sellised, et ei tea, kas see on hea või mitte, kokkuvõttes. Aga läks mul relvavahetus hästi ja ma arvan, et suusavahetus läheb hästi. See otsus oli mul tegelikult juba ammu peas, aga siis ma seda ei teinud. Nüüd sai kevadel see otsus vastu võetud ja ma ei ole väga palju Salomonidega sõitnud veel, aga ma olen juba ääretult rahul! Tunne on hoopis teine ja mõnus! Eks igaühele sobib oma.

Eelmisel aastal tuli väga sümpaatne arv punkte kohe hooaja alguses ja see on kindlasti mingi asi, mille üle uhkust tunda. Mida sa nüüd sel aastal saad teha selliselt, et oleksid võimeline olema stabiilne ja tegema asju hästi?

Ma arvan, et minu puhul ongi see sõna stabiilne väga suure kaaluga ja see on ka olnud meil treeneritega jutuks, et olla stabiilne ja näha seda talve ka peale aastavahetust. Arvan, et praegune treeningprotsess ja kõik on seda soodustanud. See, kui ma tavaliselt olen olnud seal september-oktoober väga hea juba enda kohta ja siin lumelaagris, siis pigem on praegu kõik see protsess natuke edasi lükkunud, mis, ma loodan, on hea ja aitab kaasa sellele stabiilsusele, et ei ole sellist üles-alla kõikumist nii palju.