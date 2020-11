Verstappen oli ka teise treeningu nobedaim

Verstappen edestas 0,401 sekundiga Charles Leclerci (Ferrari). Vähem kui sekundiga kaotasid talle ka Mercedese sõitjad Valtteri Bottas (+0,575) ja Lewis Hamilton (+0,850).

Viies oli Verstappeni tiimikaaslane Alexander Albon (+1,033) ning kuuendat-seitsmendat aega näitasid farmtiimi AlphaTauri piloodid Daniil Kvjat (+1,359) ja Pierre Gasly (+1,614).

Sarnaselt esimesele treeningule pidid sõitjad tulema toime kehva pidamisega ning kuna treeningu jooksul rajatemperatuur kahanes, püsisid ringiajad ka pehmemate rehvidega tagasihoidlikud.

Nii näiteks jäi Verstappeni parim aeg enam kui kolme sekundiga alla 2011. aasta ajasõidu võitnud Juan Pablo Montoya kiireimale ringile, tema juba 2005. aastast püsivast rajarekordist jäi vajaka 3,560 sekundit.

And just like that, we're all done with Friday!



Here's how the drivers finished in our second session ????#TurkishGP ???????? #F1 pic.twitter.com/zZCvzlkZas