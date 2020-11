Türgi GP kvalifikatsiooni võitis tõeline üllatusmees

Vihmastes tingimustes toimunud kvalifikatsioonis sõitis Stroll välja aja 1.47,765, teisena alustab pühapäevast põhisõitu Max Verstappen (Red Bull; +0,290) ning kolmandana Strolli meeskonnakaaslane Sergio Perez (+1,556).

MM-sarja üldliider Lewis Hamilton kaotas Strollile 4,7 sekundit ja oli kuues, teine Mercedese sõitja Valtteri Bottas 5,4 sekundit ja alustab põhisõitu üheksandalt kohalt.

Strolli jaoks on tegemist karjääri esimese kvalifikatsioonivõiduga, Mercedese sõitja jäi viimati esikohata täpselt aasta tagasi Brasiilias, kui põhisõitu alustas esikohalt Verstappen.

"Seda on raske sõnadesse panna - ma olen šokeeritud," tõdes Stroll. "Tundsin end autos enesekindlalt ja sõitsin iga kurvi ideaalselt. See on minu jaoks eriliseks momendiks, üheks mu karjääri tipphetkeks."

