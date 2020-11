Hamilton: tunnen, nagu oleksin karjääri alles alustamas!

"Kõik lapsed: unistage võimatust," oli võiduka Hamiltoni esimene finišijärgne kommentaar. "Seitse [MM-tiitlit] on ju mõeldamatu, aga kui töötad selliste suurepäraste inimestega, ei ole koostöö võimetel piire," lisas britt hiljem.

Hamilton on F1-s lõpetamas oma 14. hooaega, kuid ei tunne enda sõnul sõitmisest väsimust. "Mul on tunne, nagu oleksin alles alustamas - see on tõeliselt veider!"

"Pean tänama oma perekonda. Unistasime sellest, kui olime nooremad ja see siin on midagi, mis ületab need unistused kaugelt. See on lastele tähtsaks õppetunniks: unistage võimatust! Selle nimel peab vaeva nägema, unistust jahtima ja mitte iial alla andma ega endas kahtlema."