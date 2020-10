Hamilton tunneb, et võib vormel-1 sarjas võistelda veel kümme aastat

Kuuekordne vormel-1 maailmameister Lewis Hamilton usub, et füüsiliselt on ta suuteline MM-sarjas võistlema veel järgmised kümme aastat.

Sel aastal oma seitsmenda MM-tiitli poole sammuv Hamilton saab jaanuaris 36-aastaseks. Vormel-1 sarjas on vaid kaks pilooti, kes on britist vanemad. Vaatamata sellele usub Hamilton, et ta suudab konkurentidega võidu sõita veel mitmeid aastaid.

"Michael Schumacher oli veel 43-aastaselt väga kiire," tõi Hamilton näite. "Karjääri lõpetamine sõltub sellest, mis toimub sinu peas ehk kui palju sa tahad veel treeninguid teha ja ka igavatele asjadele nagu venitamine aega pühendada. Kui piloot püsib piisavalt näljasena, siis ta suudab seda kõike teha olenemata vanusest. Minul on see võitmise tahe olemas ja ma usun, et ma suudan veel kümne aasta pärast ka edukalt võidu sõita."

Hamilton on võitnud karjääri jooksul 92 MM-sarja etappi. Vastavas edetabelis hoiab ta selle arvuga nüüd esikohta. Järgmiseks hooajaks ei ole briti piloot veel lepingut sõlminud, kuid suure tõenäosusega jätkab ta Mercedese meeskonnas.