Vihm rikkus F1 vabatreeningu

Kiireimat aega näitas sarnaselt reedele Max Verstappen (Red Bull; 1.48,485), kellele järgnesid Charles Leclerc (Ferrari; +0,945) ja tiimikaaslane Alexander Albon (+1,574).

Ülejäänud seltskond kaotas hollandlasele juba viie või enama sekundiga. Red Bulli varupiloot Jüri Vips rajale ei saanud, küll aga nõuandeid Verstappenilt.

Max Verstappen offers his advice and guidance to Juri Vips



The @FIA_F2 ⭐️ is Red Bull and AlphaTauri's reserve driver this weekend#TurkishGP ???????? #F1 #RoadToF1 pic.twitter.com/VTbV7c1roq