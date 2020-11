Zirk ISL-ist: meie eesmärk on olla finaalis kõige paremas vormis

Energy Standard kogus kohtumiselt rekordilised 613 punkti. Siiani pole ükski tiim nii palju punkte ühe matši jooksul suutnud koguda. Teiseks tuli Iron 448 punktiga, kolmandaks Toronto Titans 391 punktiga ja neljandaks DC Trident 256 punktiga.

ISL-i seitsmes matš oli Energy Standardi ja Zirgi jaoks kolmas.

Zirgi tulemused:

100 m liblikat: 51,97 (6. koht)

4 x 100 m vabalt teateujumine: 48,20 (5. koht) – 8 punkti klubile

400 m vabalt: 3.43,78 (5. koht) – 4 punkti klubile

200 m liblikat: 1.54,50 (4. koht) – 5 punkti klubile

200 m vabalt: 1.46,53 (7. koht)

Nüüdseks on Zirk ISL-i 2020. aasta hooajal osalenud juba kolmel matšil, teinud 11 individuaalstarti ja osalenud kolmes teateujumises. Uuesti on Zirk võistlemas juba esmaspäeval ja teisipäeval, kui toimub Energy Standardi jaoks viimane eelujumise matš. Seejärel pääsevad kaheksa tiimi poolfinaali, kust omakorda neli paremat pääsevad finaali. ISL-i teise hooaja finaal toimub 21.-22. novembril.

Ujumisliit uuris Zirgilt, kuidas on ta siiani tulemustega rahul ja millised on Energy Standardi võiduvõimalused.

Ujusid ISL-i teisel matšil Eesti rekordi. Kas see tuli sulle endale üllatusena? Kuidas nii vägeva tulemuse suutsid ujuda?

Natuke tuli ikka üllatusena, sest ega ma otseselt puhanud ja karvu maha ajanud ei ole. Eks ma üritasin esimesest matšist lihtsalt vigade paranduse teha. Tunne oli hea ja andsin endast kõik. Mul on väga hea meel, et õnnestus Eesti rekord ujuda, see on tõeliselt mõnus boonus.

Kuidas siiani enda ISL-il ujutud tulemustega rahul oled?

Ütleme nii, et üldpildis võib väga rahule jääda. Iga matšiga olen püüdnud kiiremaks ja paremaks saada, kuid kindlasti on palju asju, mida saab veel paremaks lihvida. Eks nüüd hakkab see väsimuse aste ka aina tõusma. Esimestel matšidel sai vähe värskemalt peale minna, aga üldpildis saab ikka rahule jääda.

Oled päris palju järjest võistelnud. Kuidas vastu pead? Mida teed selleks, et matšide vahel taastuda?

Võistlemist on tõesti päris palju olnud. Kolmanda matši ajal andiski juba täitsa tunda, et keha on väsinud. Pidime seekord hommikul võistlema ja hommikul vara pole just kõige kergem keha käima saada.

Võistluste vahel me midagi erilist ei tee, võtame rahulikult ja ujume enamjaolt aeroobset. Väga palju rasket trenni me matšide vahel ei tee. Üritame taastuda ja palju magada ning eks ka mõtteid ujumisest eemal hoida, selleks et, kui uuesti võistlemiseks läheb, oleks pea värskem.

Kuidas hindad Energy Standardi võiduvõimalusi sellel aastal?

Ma arvan, et võiduvõimalused on endiselt head. Kui võrrelda praegu esimest matši ja kolmandat matši, oleme tiimiga juba väga palju edasi läinud. Esimesel matšil oli mul küll väike kahtlus sees, aga kui nüüd vaadata tiimi üldpilti, siis see on päris hea minu arvates.

Tundub et enamik teisi, eesotsas Ameerika tiime, on enda vormi ajastanud just selle liiga alguseks. Meie eesmärk on olla finaalis kõige paremas vormis. Ma arvan, et võiduvõimalused on praegu endiselt alles. Nii kaua, kui finaali jõuame, on need olemas. Eks kõigil neljal tiimil, kes finaali pääsevad, on võiduvõimalused olemas ja kindlasti näeme tihedat konkurentsi.